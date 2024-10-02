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Türk-İş'ten Bakanlık Önünde Eylem

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Türk-İş, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde hayat pahalılığı ve vergi adaletsizliğine dikkat çekti.

02.10.2024 15:08
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TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) öncülüğünde tüm işçi sendikaları üyeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun dün yapılan toplantısında hayat pahalılığı, satın alma gücündeki gerileme, vergi adaletsizliği, ücret dengesizliği, işsizlik, kayıt dışı istihdam, emeklilik şartları gibi konular ele alındı. Toplantıda, uygulanan iktisat programı ve vergi adaletsizliği konularına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı. Bugün Türk-İş öncülüğünde çeşitli sektörlerden işçi sendikalarına üye işçiler bakanlık önünde bir araya geldi. Grup, bakanlığın kapısına 'Zordayız geçinemiyoruz' yazılı pankart astı. Ayrıca, 'İşçi muhtaç oldu kuru soğana', 'Savunma işçisinin sesini duyan var mı', 'Vergide adalet istiyoruz' ve 'Maaşlarımızı söylemeye utanır olduk' yazılı pankart ve dövizler taşıyan sendika üyeleri, çeşitli sloganlar attı.

'İŞÇİ 1,5 AYINI VERGİYE VERİYOR'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bugüne kadar problemleri meydanlarda anlattıklarını belirterek, "Maalesef duyması gerekenler, duymakta zorluk çekiyor. Bugün işçilerin enflasyondan dolayı ücretlerinin eridiğini konuşacağız. Asgari ücretlinin geçinemediğini konuşacağız. Emeklinin zor durumda olduğunu konuşacağız. Bizim ülkemizde öyle bir vergi sistemi var ki işçi, ocak ayında aldığını nisan ayında almıyor, nisan ayında aldığını temmuzda almıyor, temmuzda aldığını da aralıkta almıyor. Kısa ve özü şu; işçi 12 ay çalışıyor, 1,5 ayını vergiye veriyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir vergi sistemi yok. Sayın Mehmet Şimşek bunları ne kadar biliyor, ne kadar anlıyor, ne kadar görüyor, ne kadar duyuyor bilmiyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin, pazar ve markete uymadığını belirten Atalay, "Onun için uzun süredir görmediğimiz bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız. Savunma işçisinden enerji işçisine kadar, Karayollarından metal işçisine kadar, Telekom işçisinden büro işçisine kadar ve maden işçisinden şeker işçisine kadar işçilerin büyük bölümü akşam ek iş yapmaya başladı. Ek iş yapan arkadaşlarımızın dikkatleri dağılıyor. Bu arkadaşlar savunma sanayisinde top, tüfek yapıyor, bunlar ulaşımı sağlıyor. Onun için her işçiye farklı zam kabul edilebilir bir şey değil. Bu tablo kamuda da var, özelde de var. Devlet bu çarpık tabloyu düzeltmek mecburiyetinde" diye konuştu.

Atalay, 20 Ekim'de Ankara'da 'İşçi mitingi' gerçekleştireceklerini de söyledi.

Türk-İş\'ten Bakanlık Önünde Eylem
Kaynak: DHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Politika, Sendika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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