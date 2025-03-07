Türk Kızılay'dan Şam'da Toplu İftar

Türk Kızılay, Suriye'nin başkenti Şam'da toplu iftar programı düzenledi.

Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 600 kişi, Şam'ın Hüseyniyye semtinde Türk Kızılayın toplu iftar programında bir araya geldi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, iftarda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman Suriye halkının yanında olduğunu söyledi.

İki halk arasında birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Köroğlu, Türk kurumlarının bu tür etkinlikleri desteklediklerini belirtti.

"150 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz"

Türk Kızılay Suriye Delegasyonu Başkanı Ferhat Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada ramazan ayı boyunca Suriye'nin farklı illerinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları sürdürdüklerini söyledi.

Sürmeli, toplu iftar sofralarına gelemeyen ailelere ve trafik nedeniyle geç kalanlara iftar kumanyaları hazırladıklarını aktararak, "Suriye'de iftar programı kapsamında ramazanda 150 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İhtiyaç sahiplerine kış yardımlarının da sürdüğünü dile getiren Sürmeli, Suriye'nin birçok yerine erişim imkanı elde ettiklerini vurguladı.

"Bizim yanımızda durdular"

İftara çocuklarıyla katılan Feyruz Kasım, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek "Burada insanlara yardım ettiklerini gördüm. Bizim yanımızda durdular." dedi.

Türk Kızılayın etkinliğinde hizmet sağlayan kuruluşlardan Mecel'in üyesi Lüceyn el-Halebi de "Bugün yaklaşık 600 kişiye iftar programı düzenledik. İnsanları aynı sofrada topladık, çok şükür güzel bir ortam var." diye konuştu.