Türk Kızılay'dan Şam'da Yetimlere İftar

Türk Kızılay, Suriye'nin başkenti Şam'da 1000 yetim çocuk için iftar programı düzenledi.

Türk Kızılay Suriye Delegasyon Başkanı Ferhat Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Yetimler Günü kapsamında Şam'ın Neşşabiyye bölgesinde 1000 yetim çocuğa iftar verildiğini söyledi.

Sürmeli, Ramazanın ilk gününde "Kalbimiz bir, soframız bir" şiarıyla iftar programları başlattıklarını ve bu kapsamda Şam, Lazkiye, Humus ve Halep'te de iftar verdiklerini ifade etti.

Ramazan ayının son gününe kadar ihtiyaç sahibi aileler için iftar programlarının devam edeceğini vurgulayan Sürmeli, yardımların süreceğini belirtti.