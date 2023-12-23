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Türk Kızılay, Doğanşehir'deki Depremzedelere Yardım Etti - Son Dakika
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Türk Kızılay, Doğanşehir'deki Depremzedelere Yardım Etti

Türk Kızılay, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki depremzedelere giyecek ve yiyecek yardımı sağladı. Yardım paketleri, Kaymakam Mehmet Kılıç, Türk Kızılay Genel Sekreteri Murat Ellialtı, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Çatı tarafından dağıtıldı. Kılıç ve Ellialtı, konteyner ziyaretlerinde depremzedelerle sohbet etti.

Türk Kızılay, Doğanşehir\'deki Depremzedelere Yardım Etti
23.12.2023 - 14:23,  Güncelleme: 14:23
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Türk Kızılay, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteynerlerde kalan depremzedelere giyecek ve yiyecek yardımında bulundu.

Kaymakam Mehmet Kılıç, Türk Kızılay Genel Sekreteri Murat Ellialtı, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Çatı, Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım paketlerini Millet Bahçesi ile Sancaktepe Konteyner Kentlerde yaşayan depremzedelere dağıttı.

Kılıç ve Ellialtı konteyner ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet etti.???????

Kaynak: AA
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