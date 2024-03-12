Türk Kızılay Karamürsel Şubesi İftar Programı Düzenledi

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Türk Kızılay Karamürsel Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Programda konuşan Türk Kızılay Karamürsel Şube Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, ilçedeki aşevinin yılın 12 ayı sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdiğini belirtti.

Türk Kızılay etkinliklerinin her yıl artarak devam ettiğini bildiren Alemdar, hayırseverleri destek olmaya, ihtiyaç sahibi aileleri de aşevine beklediklerini söyledi.

Alemdar, aşevinde ramazan ayında 1000 kişiye 4 çeşit yemek ikramında bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Kızılay Kolu öğrencileri, vatandaşlara iftar yemeklerini dağıttı.

Daha sonra vatandaşlar ve protokol üyeleri, ilk oruçlarını açtı.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Cumhuriyet Savcısı Cihat Karakaya, Türk Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı İbrahim Pay, AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, belediye meclis üyeleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Karamürsel Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan seçim ziyaretleri

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında esnafı ve evleri ziyaret etmeyi sürdürüyor.

İlçede esnaflık yapan Zeki Şişman'ı ziyaret eden Çetinkaya, hayırlı kazançlar diledi.

Daha sonra Ereğli'de ikamet eden Ahmet Gürbüz ve ailesini ziyaret eden Çetinkaya, burada projelerini ve hedeflerini anlattı.