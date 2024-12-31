Türk Kızılay Mardin 2024 Yardım Planlarını Açıkladı - Son Dakika
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Türk Kızılay Mardin 2024 Yardım Planlarını Açıkladı

Türk Kızılay Mardin 2024 Yardım Planlarını Açıkladı

Türk Kızılay Mardin Şubesi, 2024'te ihtiyaç sahiplerine gıda, eğitim ve burs yardımları yapacak.

31.12.2024 14:19
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Türk Kızılay Mardin Şubesi, 2024 yılı faaliyetlerini açıkladı.

Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Abdulbasit Deniz, şubenin toplantı salonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yıl boyunca Mardin ve ilçelerindeki binlerce ihtiyaç sahibi kişiye ulaştıklarını söyledi.

Deniz, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdikleri yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

500 gıda paketi, 130 hijyen paketi ve 2 bin 275 parça giyim malzemesi dağıtarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olduklarını belirten Deniz, "Ayrıca, doğum yapan annelerimize ve bebeklerine 170 sevgi bohçası ulaştırdık. Eğitim öğretim döneminde ise 1500 ailemize kırtasiye seti desteği sağladık." diye konuştu

Bu yıl 20 Haziran'da Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale ederek 2500 kişilik yemek ve kumanya desteği sağladıklarını anımsatan Deniz, şunları kaydetti:

"Bu yıl 100 bin lira nakdi, 15 kurban ve Filistin için 79 bin lira şartlı bağış aldık. Ramazan ayında 1415 ailemize 2 bin lira yardım yaptık. Ayrıca, yıl sonunda 520 aileye 2 bin lirası nakdi yardım, 342 öğrenciye 1000 lira burs ve 176 üniversite öğrencisine 2 bin 250 lira burs desteği sağladık."

Kaynak: AA

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