Türk Kızılay Sudan'da Ramazan Yardımı

PORT Türk Kızılay, savaşın sürdüğü Sudan'da 6 bin kişiye ramazan yardımı ulaştırdı.

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde savaş sebebiyle yerinden edilmiş kişilere yapılan yardım dağıtımı programına Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ve Türk Kızılay Sudan Ekibi Başkanı Ozan Mehmet Güzelmansur katıldı.

Türk Kızılay Sudan Ekibi Başkanı Güzelmansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın ramazan ayı boyunca başta Filistin olmak üzere Asya, Afrika, Balkanlar ve Orta Doğu'da 18 ülkede gıda ve nakit yardımlar ile iftar programları düzenlediğini belirtti.

Sudan'daki insani kriz karşısında da yardımlarını sürdürdüklerini ifade eden Güzelmansur, "Savaşın yıkıcı etkileriyle mücadele eden Sudanlı kardeşlerimize destek olmak için 6 bin kişiye gıda kolisi ve iftar yardımı ulaştırdık." dedi.