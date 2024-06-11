Kırklareli'nde Türk Kızılayın 156. kuruluş yıl dönümü çelenk töreniyle kutlandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Türk Kızılayın 156. kuruluş yıl dönümü çelenk töreniyle kutlandı

Kırklareli\'nde Türk Kızılayın 156. kuruluş yıl dönümü çelenk töreniyle kutlandı

Kırklareli'nde Türk Kızılay'ın 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi. Türk Kızılay Kırklareli İl Başkanı Volkan Göç, törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Göç, Türk Kızılay'ın en büyük yardım kuruluşu ve kan bankası olduğunu belirterek, 156 yıldır yardım faaliyeti yürüttüklerini ve ülkenin kan ihtiyacını karşıladıklarını ifade etti.

11.06.2024 12:58
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Kırklareli'nde Türk Kızılayın 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Türk Kızılay Kırklareli İl Başkanı Volkan Göç, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Göç, konuşmasında, Türk Kızılayın 156. kuruluş yıl dönümünü onur ve gururla kutladıklarını söyledi.

Türk Kızılayın en büyük yardım kuruluşu ve kan bankası olduğunu ifade eden Göç, her koşulda en ön sırada yer alarak mazlumların yardımına koştuklarını belirtti.

Din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın 156 yıldır yardım faaliyeti yürüterek, ülkenin kan ihtiyacını karşıladıklarını dile getiren Göç, şöyle devam etti:

"Türk Kızılayın kuruluşunun 156. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Türk Kızılay, kurulduğu yıldan bu yana insanlığın yaşadığı acıları hafifletmek, toplumsal dayanışmayı sağlamak ve sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla sayısız çalışmalara imza attı. Bizde bu ailenin birer ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Türk Kızılayın 156. kuruluş yıl dönümü çelenk töreniyle kutlandı - Son Dakika

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