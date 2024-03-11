Techtolia Robotics, dünya robot şampiyonasına katılmayı hak etti

NEW New York'ta, dünyanın en prestijli robot yarışmalarından biri olan First Robotics Competitions'a (FRC) Türkiye'yi temsilen katılan Techtolia Robotics 7748 takımı, yarışmanın en prestijli ödülünü kazanarak dünya şampiyonasına katılmayı hak etti.
New York'taki bölge yarışmasına katılan ve tamamı kız öğrencilerden oluşan tek robot takımı olan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi robot takımı Techtolia Robotics, "Impact Award" isimli ödülü kazandı,
Takım, yaklaşık bir ay sonra Texas eyaletinde yapılacak dünya robot şampiyonasına katılacak.
New York'un Rockland bölgesinde gerçekleşen yarışmada jüri, rakipleriyle boy ölçüşen tek kız robot takımının, "diğer takımların örnek alabileceği bir modeli en iyi temsil etmesi, sezon boyunca oyunun zorluklarına uygun bir robot inşa etmiş olması" gibi öne çıkan özelliklerinden dolayı FRC'nin ödüle layık görülen ekipleri arasında yer aldığını belirtti.
Techtolia Robotics'in mentör hocalarından Emrah Akdeniz, nisan ayında Texas'ın Houston kentinde düzenlenecek First Robotics Competition Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceklerini ve bu yarışmaya hazırlanmak için Techtolia takımına hem Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetiminin hem de mentör hocaların mümkün olan tüm desteği vereceğini vurguladı.
Techtolia Robotics ekibi, dün New York Başkonsolosluğu'nda Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öcal'ı ziyaret etmiş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın programına katılmıştı.
Program sonrasında kız öğrencilerle bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Göktaş, robot ekibini tebrik ederek, başarılarından dolayı onlarla "gurur duyduğunu" ifade etmişti.
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