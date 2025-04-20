Türk Rüzgarı Uzak Asya'da Esti

Güney Kore Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi Türkiye- Azerbaycan Araştırmaları Bölümü Başkanı Türkolog Prof. Dr. Oh Chong-jin, Uzak Asya'da Türkçeye ve Türk yemeklerine ilginin arttığını belirterek, "Sunumlarımda bir Türk rüzgarının olduğunu dillendiriyorum. Türkiye'nin dizi, film ve müziklerinin daha fazla tanıtılması lazım. Türk rüzgarı, Orta Asya, Uzak Asya'da yayılabilir, o potansiyel var." dedi.

Çeşitli seminer ve konferanslar için geldiği Türkiye'de Güney Kore'deki Türkçe çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Oh, üniversitesinin sadece Türkiye değil Türk dünyasıyla ilgili çalışmalar da yaptığını söyledi.

"1973'te bölümümüz, 'Türkiye Çalışmaları' olarak başladı, daha sonra 2004'te 'Orta Asya Çalışmaları' Bölümü açıldı. 2008'de ise bölümün adını Türkiye-Azerbaycan Araştırmaları Bölümü olarak değiştirdik. Ben şu an üçüncü nesil hocayım." diyen Oh, bölümün kuruluşunda Kore Savaşı'nda tercüme yapan kişilerin görev aldıklarını dile getirdi.

Oh, Türkçe eğitiminde üniversite birinci sınıfta dil ağırlıklı müfredat üzerine çalışmalar yaptıklarını, üst sınıflarda ise Türkiye üzerine uzmanlık isteyen konularda dersler verdiklerini belirtti.

Öğrencilerin bu bölümü seçmelerine ilişkin nedenlere değinen Oh, Güney Kore'de Türkiye'nin "kan kardeşi" olarak bilindiğini, son dönemde iki ülke arasındaki proje ve ekonomik ilişkilerin ilgilerini çektiğini anlattı.

Türkolog Oh, Güney Kore'de 2016'da Türkçenin "stratejik diller" sınıfına alındığını belirterek, "Devlet, bunun için çok ciddi finansman ayırdı. Biz de oradan aldığımız fonlarla Türkçe alanında kitaplar bastırdık. Bunlar, devletin bize verdiği fonlarla yapıldı, bunları ücretsiz veriyoruz, dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) projeleriyle öğrencileri için Türkiye'de çeşitli programlar yürüttüklerini belirten Oh, bu vesileyle Türkiye'ye ilişkin ilgi ve gözlemlerinin arttığını dile getirdi.

Oh, Türkiye'de verdiği konferans ve seminerlerde iki ülke arasındaki fon, proje ve burslara da değindiğini, bunların öğrenci ve akademisyenlere çeşitli fırsatlar sunduğunu anlattı.

"Türk rüzgarı, Orta Asya, Uzak Asya'da yayılabilir, o potansiyel var"

Türk mutfağının Koreli öğrencilerin ilgisini çektiğine işaret eden Oh, "Sunumlarımda bir Türk rüzgarının olduğunu dillendiriyorum. Türkiye'nin dizi, film ve müziklerinin daha fazla tanıtılması lazım. Bir vizyon ve strateji ile bunu daha da geliştirebilir. Türkiye, bunu bir devlet politikası olarak desteklerse Türk rüzgarı daha da gelişir. Türk rüzgarı, Orta Asya, Uzak Asya'da yayılabilir, o potansiyel var." ifadelerini kullandı.

Oh, Türk rüzgarını Uzak Doğu'da tanıtmak için daha özel çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek, "Güney Kore'de özellikle Türk mutfağı ilgi görüyor, son dönemde Türk lokantalarının sayısı da arttı." dedi.

Türk gastronomisini Güney Kore'de tanıtmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan Oh, bunun YEE üzerinden de yapılabileceğini anlattı.

Oh, ülkesinde Türkçe mezunlarının iş bulma oranının yüksek olduğunu, Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi ile Pusan Ulusal Üniversitesinde Türkçe eğitim verildiğini dile getirerek, "Türkçenin daha da çok tanıtılması lazım. Bunun artırılabileceğini ve Türkçeye ilginin artacağını düşünüyorum. Bunun için mücadele ediyorum." diye konuştu.