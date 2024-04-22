Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek - Son Dakika
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Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

Türk savaş gemileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ve Girne limanlarını ziyaret edecek. TCG Bozcaada (F-500) karakol gemisi Gazimağusa'ya, TCG İmbat (P-335) hücumbotu ise Girne Limanı'na gidecek. Her iki gemi de yarın 10.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

22.04.2024 22:18
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Türk savaş gemilerinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ve Girne limanlarını ziyaret edeceği bildirildi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamada, TCG Bozcaada (F-500) karakol gemisinin Gazimağusa, TCG İmbat (P-335) hücumbotunun ise Girne Limanı'nı ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, her iki geminin de yarın 10.00-17.00 saatlerinde belirtilen limanlarda halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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