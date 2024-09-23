Türk Savunma Sanayi ADEX 2024'te

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TÜRK savunma sanayi şirketleri, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (ADEX 2024) katılacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 5'inci kez düzenlenen ve 24-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ADEX Fuarı'na Avrasya ve Kafkasya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmi delegasyonların katılımı bekleniyor. Fuarda, dünyanın en büyük savunma şirketlerinin; savunma bakanları ile genelkurmay başkanları gibi birçok üst düzey askeri yetkiliyle buluşturulması hedefleniyor.

Çeşitli ülkelerden savunma teçhizatı ve silah üretiminde uzman 208'den fazla şirketin yer aldığı ADEX 2022'ye, 33 uluslararası delegasyon ve 8 bin 967 ziyaretçi katılım sağlamıştı. ADEX 2024 kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğindeki Türk savunma sanayii firmaları, fuara bugüne kadarki en yüksek katılımı sağlayacak. 50 firma ve 3 bin 500 metrekareyi aşkın alan ile Bakü Expo Center'da yerini alan Türkiye, ADEX 2024'e en çok firma ile katılım sağlayan ülke oldu. Fuarda, Türk savunma sanayi firmalarının ürettiği çeşitli platform ve sistemler katılımcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca, katılımcılara ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler verilecek ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.