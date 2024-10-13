Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Terörist Avı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüler paylaşılarak, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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