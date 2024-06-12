Türk Üniversiteleri Times Higher Education Etki Sıralaması'nda İlk 10'a Girdi - Son Dakika
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Türk Üniversiteleri Times Higher Education Etki Sıralaması'nda İlk 10'a Girdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türk üniversitelerinin dünyadaki üniversiteleri Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre değerlendiren Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması'nda 3 alanda ilk 10'a girdiğini açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 34, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 88'inci sırada yer alarak ilk 100'e girmeyi başardı. Türkiye'den toplamda 2 üniversite ilk 100'de, 4 üniversite ilk 200'de ve 8 üniversite ilk 300'de yer aldı. İTÜ 'Nitelikli Eğitim' kategorisinde 5'inci sırada, Abdullah Gül Üniversitesi 'Yoksulluğa Son' kategorisinde 5'inci sırada ve 'İklim Eylemi' kategorisinde 7'nci sırada yer aldı.

12.06.2024 13:49
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Türk üniversitelerinin dünyadaki üniversiteleri Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre değerlendiren Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması'nda 3 alanda ilk 10'a girdiğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE'nın 2024 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması genel sonuçlarına göre Türkiye'den 2 üniversite ilk 100'de, 4 üniversite ilk 200'de ve 8 üniversite ilk 300'de yer aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 34, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 88'inci sırada yer alarak ilk 100'e girmeyi başardı. İlk 100'de yer alan İTÜ ve ODTÜ ile birlikte Abdullah Gül Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi sıralamada 101-200 bandında yer alarak ilk 200'de yer alan 4 Türk üniversitesi oldu. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi de sıralamada 201-300 bandına girmeyi başardı. Böylece Türkiye'den 2 üniversite ilk 100'e girerken, ilk 200'de 4, ilk 300'de 8 üniversitemiz yer aldı. İlk 1000'de yer alan üniversite sayımız ise 42 olarak gerçekleşti" denildi.

THE'nın, 2024 yılında 125 ülke ve bölgeden toplam 2 bin 152 üniversiteyi araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim olmak üzere dört alanda ve 17 göstergede değerlendirdiği belirtilerek, "Söz konusu göstergelerden 3'ünde Türk üniversiteleri dünyada ilk 10'a girdi. İTÜ 'Nitelikli Eğitim' (Erken yaşlara ve hayat boyu öğrenmeye katkıda bulunma ve kapsayıcı eğitim taahhüdü)?kategorisinde 5'inci sırada yer alırken, Abdullah Gül Üniversitesi 'Yoksulluğa Son' (Açlıkla ilgili araştırma, gıda sürdürülebilirliği üzerine öğretim ve kampüste ve yerelde gıda israfı ve açlıkla mücadele taahhüdü) kategorisinde 5'inci, 'İklim Eylemi' (iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir geleceğin teşvik edilmesi taahhüdü) kategorisinde 7'nci oldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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