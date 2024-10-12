Türk Vatandaşları İçin Lübnan Tahliyesi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için 9 Ekim 2024 tarihinde başlayan tahliyeye ilişkin görüntüleri paylaştı.
Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin görüntüler, Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından, "İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için 9 Ekim 2024'te yola çıkan ve 10 Ekim 2024 tarihinde vatandaşlarımızı Mersin'e getiren Deniz Kuvvetlerimizin icra ettiği tahliye operasyonundan görüntüler" notuyla paylaşıldı.
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