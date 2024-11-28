Türkçe Eğitimi için Protokol İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkçe Eğitimi için Protokol İmzalandı

Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında, Macar askeri personele Türkçe dil eğitimi verilecek.

28.11.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında, Macaristan'da Savunma Bakanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler mensupları ve sivil personele Türkçe dil eğitimi verilmesi amacıyla Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Macaristan Milli Savunma Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığının desteği ve koordinasyonuyla YEE, Macaristan'daki eğitim ve kültürel işbirliği faaliyetlerine Macar Savunma Bakanlığı ile imzaladığı protokolle bir yenisini daha ekledi.

İmza törenine, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan Savunma Bakanlığı Savunma Stratejisi ve İnsan Kaynakları Politikasından sorumlu Devlet Sekreteri Dr. Kutnyanszky Zsolt Krisztian, Budapeşte YEE Koordinatörü Mustafa Aydoğdu, Askeri Ataşe Albay Feride Tosun ile bakanlık personeli katıldı.

Protokolle, Macaristan Savunma Bakanlığı silahlı kuvvetleri personeline ve bakanlık çalışanlarına yönelik Türkçe dil kurslarının düzenlenmesi hedefleniyor.

YEE, deneyimli Türkçe okutmanları eşliğinde eğitim materyali desteği ile kurslar düzenleyecek.

Türkçe kurslarındaki programlar, askeri terminoloji ve savunma alanında özel dil becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra günlük Türkçe kullanımını da kapsayacak.

Bu sayede, Macar askeri ve sivil personeli, Türk meslektaşlarıyla daha etkili iletişim kurabilecek ve ortak projelerde daha aktif rol alabilecek.

İmzalanan protokol, sadece dil eğitimiyle sınırlı kalmayıp, kültürel etkileşimi de teşvik edecek. Program kapsamında, Türk kültürü ve tarihi ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi de planlanıyor.

Bu etkinliklerin, iki ülke halkları arasında daha güçlü bağlar kurulmasına, Türkiye ve Macaristan'ın savunma alanındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandırmasına, karşılıklı iletişimin ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Macaristan Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Dr. Kutnyanszky Zsolt Krisztian, protokole ilişkin yaptığı açıklamada, "NATO müttefiki olan Türkiye ile askeri ve savunma sanayi alanımızdaki işbirliğimizi bugün imzalanan protokol ile kültürel ve eğitim alanında da ilerletmiş olacağız. Bu protokol sayesinde personelimiz, Türk meslektaşlarıyla daha etkin iletişim kurarak askeri ve savunma alanında işbirliğini güçlendirmek açısından stratejik bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Budapeşte, Politika, Savunma, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkçe Eğitimi için Protokol İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 01:03:02. #1.11#
SON DAKİKA: Türkçe Eğitimi için Protokol İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.