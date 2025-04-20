Türkçe Öğretmenlerine Eğitim Programı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Romanya'daki soydaş Türkçe öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla 21-25 Nisan'da İstanbul'da "Eğitim ve Kültür Programı" düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğinde, Romanya'nın başkenti Bükreş'te görev yapan soydaş Türkçe öğretmenleri için kapsamlı "Eğitim ve Kültür Programı" yapılacak.

İstanbul Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezinde 21-25 Nisan arasında düzenlenecek programın temel hedefleri arasında "Bakanlığın 'Türkçe ve Türk Kültürü' dijital eğitim kaynaklarının tanıtılması, interaktif öğrenme yöntemleri üzerine atölye çalışmaları, yeni müfredat çerçevesinde Türkçe eğitiminin vizyonunun aktarılması, katılımcı öğretmenlerin mesleki yeterliklerinin güçlendirilmesi" yer alıyor.

"Türkiye Yüzyılı" ve "Eğitimin Yüzyılı" bakış açısıyla gerçekleşecek etkinlik boyunca soydaş öğretmenler, sınıf içi uygulamalardan sınav ve değerlendirme yöntemlerine, kültürel materyallerin kullanımından teknoloji destekli eğitime kadar geniş bir yelpazede bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Programın sonunda katılımcılara, "Türkiye Yüzyılı Eğitim Sertifikası" verilecek. Elde edilen kazanımların, öğretmenlerin görev yaptığı Romanya'daki okullarda uygulanması için bir yol haritası hazırlanacak.