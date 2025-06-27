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Türkiye 2024 Üretim Raporu

27.06.2025 10:50
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2024'te Türkiye'de 1,1 milyon otomobil ve 9,4 milyon buzdolabı üretildi, satış 18 trilyon lira.

Türkiye'de 2024'te 1 milyon 169 bin 17 otomobil, 9 milyon 392 bin 251 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi, girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış, toplamda 18 trilyon 800 milyar 473 milyon lirayı buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 169 bin 17 otomobil, 9 milyon 392 bin 251 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 301 milyon 519 bin 254 ton hazır beton, 1 milyon 204 bin 576 kombi (hermetik), 34 milyon 810 bin 425 güneş pili ve paneli ile 1 milyon 14 bin 794 motosiklet üretildi.

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış toplamda 18 trilyon 800 milyar 473 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu değer, 2023'te 13 trilyon 337 milyar 53 milyon lira iken 2022'de 8 trilyon 950 milyar 599 milyon liraydı.

Söz konusu satış tutarının yüzde 14,9'unu gıda sanayisi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 10,7 ile ana metal sanayisi ürünleri, yüzde 9,3 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 6,1 ile tekstil sanayisi ürünleri takip etti.

Üretimden yapılan satış değerinin yüzde 3,5'i yüksek teknoloji ürünlerinden

İmalat sanayisinde 2024'te üretilen ürünler, teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknolojili ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,5'ini oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 68,4, orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 28,1 oldu.

Ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplam satış değerinin yüzde 44,6'sını ara mallar, yüzde 23,4'ünü dayanıksız tüketim malları oluşturdu. Sermaye mallarının payı ise yüzde 21 olarak hesaplandı.

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında en büyük paya sahip 5 il, toplam satış değerinin yüzde 82,3'üne karşılık geldi. Üretimden yapılan satışların yüzde 32,3'ü Kocaeli'de, yüzde 28,8'i Bursa'da, yüzde 13'ü Sakarya'da, yüzde 4,2'si Aksaray'da ve yüzde 4'ü İstanbul'da gerçekleşti.

Geçen yıl imalat sanayisinde fason üretilen ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 36,4'ünü giyim eşyası, yüzde 17,4'ünü tekstil ürünleri ve yüzde 9,1'ini fabrikasyon metal ürünleri imalatı oluşturdu.

Geri kazanımdan yaklaşık 2,5 milyon ton ikincil ham madde

Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı faaliyetlerinden geçen yıl toplam 2 milyon 456 bin 307 ton ikincil ham madde elde edildi.

Bunların yüzde 61,7'sini metal esaslı (yüzde 59 demir ve yüzde 2,7 demir dışı metal), yüzde 38,3'ünü ise metal olmayan ikincil ham maddeler oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye 2024 Üretim Raporu - Son Dakika

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