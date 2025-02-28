Türkiye, AB için Vazgeçilmez Aktör

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İspanya'da 2020-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanı olan Arancha Gonzalez Laya, Avrupa Birliği (AB) için Türkiye'nin "vazgeçilmez bir küresel aktör" olduğunu söyledi.

Laya, İspanya'daki Esade İşletme Okulu'nun Madrid'de düzenlediği "Kopuş ya da Reform: Parçalanmış bir dünya ile karşı karşıya olan Avrupa demokrasileri" başlıklı panelde konuştu.

ABD, Rusya ve Çin'in küresel aktörler olarak öne çıktığı mevcut dönemde "Türkiye'nin de dikkate alınması gerektiğini" ifade eden Laya, "Türkiye küresel aktör olma yolunda çok iyi ilerliyor. Türkiye, AB için vazgeçilmezdir." dedi.

AB'nin hızlı bir şekilde reform yapması gerek

Paris Uluslararası İlişkiler Okulu'nun (PSIA) Dekanı olan Laya, AB'nin güç kaybı yaşadığını ve büyümeyi sağlayacak ekonomik reformlar yapmasının zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Ekonomide, finansta, savunmada reformlar yapmak gerekiyor. Ancak bu reformlar demokrasi temeline dayalı olmalı. Çünkü bizi diğer ülkelerden farklı yapan bu." şeklinde konuştu.

AB'nin reform yapmak için "siyasi enerjiye, arzuya ve hızlı hareket etme kapasitesine sahip olması gerektiğini" kaydeden Laya, Avrupa siyasetinde şu andaki sorunun Avrupacılık ve milliyetçilik üzerine kurulu olduğunu, çoğunluk Avrupacı olsa da İtalya'nın da aralarında olduğu bazı AB ülkelerinin milliyetçi yönetimi savunduğunu ve buna karşı siyasi mücadele verilmesi gerektiğini savundu.

Laya ayrıca Donald Trump ile birlikte ABD'nin "bir kırılma döneminden geçtiğini, aşırı sağın ve teknoloji şirketlerinin demokratik sistemin içini boşaltıp, çökertmek için darbe yaptıklarını, bu girişimin aynı zamanda AB'yi de yok etmeyi hedef aldığını" söyledi.

Solana'dan Trump'a eleştiri: "AB için de ABD için de kötü bir dönem geçireceğiz"

Diğer yandan panelin bir başka konuğu, eski NATO Genel Sekreteri (1995-1999), eski İspanya Dışişleri Bakanı (1992-1995) ve eski AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi (1999-2009) Javier Solana da değerlendirmelerde bulundu.

Solana, "Ben 1942 doğumluyum. Diktatör Franco'nun ölümünden sonra (1975) siyasete girdim ve bu zamana kadar çok fazla ABD Başkanı tanıdım. Ama Trump farklı. Maalesef AB için de ABD için de kötü bir dönem geçireceğiz." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu." şeklindeki açıklaması için "Benim görüşüme göre tamamen hatalı." diyen Solana, Almanya'daki genel seçimlerde oylarını artıran ve ülkede ikinci büyük siyasi parti konumuna gelen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) için Trump'ın oy istemesini de eleştirdi.

"Amerikalılar, AfD'nin savunduğu ideolojiye karşı savaştı ve Amerikalılar da öldü. Oysa Trump şimdi AfD için oy istedi." diyen Solana, özellikle gençler için endişeli olduğunu, siyasi mücadelenin asla bırakılmaması gerektiğini savundu.