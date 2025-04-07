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Türkiye-ABD Enerji İş Birliği Güçleniyor

Bakan Bayraktar, Türkiye-ABD enerji iş birliği potansiyelini artırmak için görüşmeler yaptı.

07.04.2025 19:52
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(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve ABD- Türkiye İş Konseyi heyetini Bakanlıkta kabul ettiklerini duyurdu. Bakan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye-ABD arasında enerji iş birliği potansiyelinin uzun vadeli ortaklıklarla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve ABD-Türkiye İş Konseyi heyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Bakan Alparslan Bayraktar'la görüştü. Bakan Bayraktar görüşmenin detaylarına ilişkin X hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve ABD-Türkiye İş Konseyi heyetini Bakanlığımızda kabul ettik. Petrol ve doğal gaz üretimimizden nükleer enerji programımıza, yenilenebilir enerji yol haritamızdan kritik madenlere yönelik çalışmalarımıza kadar enerji ve madenlere ilişkin vizyonumuzu paylaştık. Mevcut iş birliğinin yanı sıra üçüncü ülkeler de dahil olmak üzere yeni fırsatları ele aldık. İki ülke arasındaki enerji iş birliği potansiyelinin oldukça fazla olduğunu biliyor ve bu potansiyelin uzun vadeli ortaklıklarla güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

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