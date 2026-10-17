Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Erbil, Edirne'deki sağlık müzesini gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Erbil, Edirne'deki sağlık müzesini gezdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Erbil, Edirne\'deki sağlık müzesini gezdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5. Trakya Acil Tıp Günleri Sempozyumu için Edirne'ye gelen Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Erbil ve heyet, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesini gezdi. Heyete müzede külliyenin tarihi ve Osmanlı dönemi sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Erbil ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesini gezdi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından düzenlenen 5. Trakya Acil Tıp Günleri Sempozyumu için Edirne'ye gelen Erbil, dernek yönetim kurulu üyeleri ve akademisyenler, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesini ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı ve Müzeler Koordinatörü Prof. Dr. A. Muzaffer Demir ile Müze Sorumlusu ve Rektör Danışmanı Enver Şengül'ün rehberliğinde müzeyi gezen heyete, külliyenin tarihi, Osmanlı dönemindeki sağlık hizmetleri ve sergilenen tıp tarihi mirası hakkında bilgi verildi.

Müzenin farklı bölümlerini inceleyen katılımcılar, Osmanlı döneminin tıp ve sağlık anlayışını yansıtan uygulamaları yakından görerek külliyenin tarihi ve kültürel önemini tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: AA
Trakya BölgesiBülent ErbilKültür SanatSempozyumEtkinlikOsmanlıEdirneKültürSağlıkGüncelErbilSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “hatırlı isme“ rest Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "hatırlı isme" rest
Parkta kan aktı 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı Parkta kan aktı! 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak 31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
PKK elebaşlarına ülke aranıyor İlk ret geldi: İstemiyoruz PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Fenerbahçe’den ayrıldı, Messi’ye döndü Tahmin edin kim Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
11:24
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
11:20
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa’da ayağını niye kırdığını açıklasın
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:18
TFF kararını vermeye hazırlanıyor Milli Takım’a sürpriz hoca
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 11:37:40. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Erbil, Edirne'deki sağlık müzesini gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei