Türkiye–Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'de İmamoğlu'ndan Mesaj: Bazı Dostlarımızın Sessizliğini Üzülerek Görüyor, Not Ediyoruz - Son Dakika
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Türkiye–Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'de İmamoğlu'ndan Mesaj: Bazı Dostlarımızın Sessizliğini Üzülerek Görüyor, Not Ediyoruz

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Türkiye TBB ve Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Städtetag) iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye–Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi”, İstanbul’da toplandı. Zirvede, ilk olarak İmamoğlu’nun mesajı okundu. İmamoğlu mesajında, “Tüm dünyada bu sese destek veren birçok ülke ve kent olduğunu görüyor, destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bazı dostlarımızın sessizliğini ise üzülerek görüyoruz, not ediyoruz” dedi. Köln Belediye Başkanı Henriette Reker de “Türkiye’nin olası bir AB üyeliğini göz önünde bulundurarak, ortak değerlere her zaman sahip çıkması gerektiğini düşünürdük. Ancak, bu değerler artık tehlike altına girmiş durumda” ifadelerini kullandı.

08.04.2025 13:27  Güncelleme: 13:50
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Haber: Tuba KARA/ Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Türkiye TBB ve Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Städtetag) iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye– Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi", İstanbul'da toplandı. Zirvede, ilk olarak İmamoğlu'nun mesajı okundu. İmamoğlu mesajında, "Tüm dünyada bu sese destek veren birçok ülke ve kent olduğunu görüyor, destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bazı dostlarımızın sessizliğini ise üzülerek görüyoruz, not ediyoruz" dedi. Köln Belediye Başkanı Henriette Reker de "Türkiye'nin olası bir AB üyeliğini göz önünde bulundurarak, ortak değerlere her zaman sahip çıkması gerektiğini düşünürdük. Ancak, bu değerler artık tehlike altına girmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Türkiye TBB ve Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Städtetag) iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye–Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi", İstanbul'da toplandı. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Türkiye-Almanya dostluk antlaşmasının 101. yılına denk gelen zirvede, ilk olarak İmamoğlu'nun mesajı okundu. İmamoğlu'nun mesajını, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün okudu. İmamoğlu'nun yokluğunda düzenlenen toplantıda; Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Alman Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, Almanya Dışişleri Bakanlığı Güneydoğu Avrupa, Türkiye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi Bölümü Direktörü Büyükelçi Michael Reiffenstuel ile Alman Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Hannover Belediye Başkanı Belit Onay birer konuşma yaptı. Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Kai Wegner de toplantıya bir video mesaj yolladı.

"İmamoğlu: "Bazı dostlarımızın sessizliğiniise üzülerek not alıyoruz"

İmamoğlu, cezaevinden yolladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fikir önderi olmaktan büyük onur duyduğum, Türkiye'nin ve Almanya'nın yerel yönetimlerini bir araya getiren bu önemli toplantıda, ne yazık ki sizlerle bir arada bulunamıyorum. Çünkü; hukuki değil, tamamen siyasi nedenlerle, hiçbir kanıta dayanmayan suçlamalarla tutsak edilmiş durumdayım. Sizlere, Silivri'deki hücremden en sıcak sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Dünya, yeni bir döneme giriyor. Bu dönemde, ülkelerin ve dünyanın geleceğini demokrasinin yanında mı yoksa karşısında mı yer alacakları belirleyecek. Mücadele, halk ile oligarklar; demokrasi ile tek adam rejimleri arasında yaşanacak. Tüm dünyada demokrasi bloğunu güçlendirmemizin, daha barışçıl ve huzurlu bir gelecek için kritik önem taşıdığına inanıyorum. Türkiye'de, başta gençler olmak üzere, her kesimden yurttaşımız demokrasiye, adalete ve milli iradesine sahip çıkmak için sesini yükseltiyor. Tüm dünyada bu sese destek veren birçok ülke ve kent olduğunu görüyor, destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bazı dostlarımızın sessizliğini ise üzülerek görüyoruz, not ediyoruz"

"İBB BaşkanvekiliAslan: Bu buluşma şehirlerimizin dayanışmasını güçlendirmek için güçlü bir fırsattır"

Zirvede konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, binlerce yıllık tarihi bulunan İstanbul'un Türk-Alman ilişkilerinin izleri ile dolu olduğuna vurgu yaptı. Söz konusu izlerden örnekler veren Aslan, "İstanbul ve Berlin'in 1967 yılında kardeş şehir olması, bu ilişkilerin çağdaş boyutunu simgeler. Yarım asrı aşan bu kardeşlik, yalnızca iki metropolün değil, iki halkın da birbirini tanımasına, anlamasına ve birlikte üretmesine zemin hazırlamıştır. Bu toplantı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir heyecanla hayata geçirmek istediği bir fikir olarak doğmuş ve bugün bizleri burada bir araya getirmiştir. Bu buluşma, yalnızca bir zirve değil; ortak değerlerimizi hatırlamak, geleceğe birlikte bakmak ve şehirlerimizin dayanışmasını daha da güçlendirmek için güçlü bir fırsattır" şeklinde konuştu.

TBB BaşkanvekiliZeydan Karalar: "Onun koltuğunu seve seve teslim etmeye hazırım"

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBB'ye Başkanvekili seçilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, "Bu fikri ortaya atan, gerçekleştirmesi konusunda öncü olan Ekrem kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben, haksız bir biçimde tutuklanan Ekrem Başkan'ın yerine seçilen başkan vekiliyim. Umut ediyorum, diliyorum ve bekliyorum ki; Türkiye'mizde hukuk üstünlüğü olur. Van'dan Mardin'e, oradan Halfeti'ye, oradan İstanbul ve Esenyurt'a kadar, tutuklanan bütün belediye başkanlarımız özgürlüğüne kavuşur. Ekrem Başkan da dahil. Ben de özgürlüğüne kavuşan Ekrem Başkan'a, onun koltuğunu seve seve teslim etmeye hazır olduğumu söylemek istiyorum" dedi.

Alman mevkidaşlarından İmamoğlu'na destek

Zirvede konuşan Berlin, Köln ve Hannover belediye başkanları, 19 Mart Operasyonuyla tutuklanan İmamoğlu'na destek verdi. Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, "Berlin, İmamoğlu'nun yanında duruyor. İstanbul'da, güçlü bir demokrasi mücadelesi veren insanların yanında duruyor" derken, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, "Türkiye'nin olası bir AB üyeliğini göz önünde bulundurarak, ortak değerlere her zaman sahip çıkması gerektiğini düşünürdük. Ancak, bu değerler artık tehlike altına girmiş durumda" ifadelerini kullandı. Hannover'in Türk asıllı Belediye Başkanı Belit Onay da "İnsan hakları ve demokrasiye saygı göstermeyen bir ülkede, vatandaşlarının desteğinin giderek azalacağı aşikardır. Devletin, halkın kullandığı oylara saygı göstermesi gerekiyor. Böyle bir zemin olmadan, demokrasi söz konusu olamaz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye–Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'de İmamoğlu'ndan Mesaj: Bazı Dostlarımızın Sessizliğini Üzülerek Görüyor, Not Ediyoruz - Son Dakika

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