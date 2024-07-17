Türkiye Barolar Birliği ile Filistin Barolar Birliği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Filistin Barolar Birliği arasında "İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki imza törenine TBB Başkanı Erinç Sağkan ve Filistin Barolar Birliği Başkanı Fadi Hatem Abbaas Salahaldeen ile baro temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Erinç Sağkan, İsrail'in dünyanın gözü önünde yürüttüğü tecrit ve katliam politikasını 7 Ekim'den itibaren savaş suçu, insanlığa karşı suç ve bunları da aşan soykırım suçuna dönüştürdüğünü belirtti.

Sadece kınamakla yetinen uluslararası kamuoyunun bu katliama seyirci kaldığı tarihsel bir süreçten geçildiğini ifade eden Sağkan, İsrail'in, yürüttüğü politikalarının hem uluslararası toplum nezdinde hem de uluslararası hukuk karşılığında sonuçlarını görmek zorunda olduğunun altını çizdi.

Gazze'nin artık insanlığın turnusol kağıdı olduğuna işaret eden Sağkan, "Bir tarafta haksızlık nereden gelirse gelsin, kime dönük olursa olsun mağdurun yanında yer alanlar, bir tarafta da işine geldiği zaman insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan ama işine gelmediği zaman da kafasını kuma gömenler var. İşte Gazze aslında kimin ne olduğu konusunda tam da bir turnusol kağıdı vazifesi görmüştür." diye konuştu.

Bu süreçte Filistin Barolar Birliği ile tam bir işbirliği içinde hareket ettiklerini aktaran Sağkan, İsrail'in katliamlarında çok sayıda avukatın da hayatını kaybettiğine, Filistin Barolar Birliği'nin genel merkez ve şube binalarının yıkıldığına dikkati çekti.

Sağkan, bugün imzalanacak protokolün iki temel amacının olduğunu belirterek, "Birinci amacı, İsrail'in yürüttüğü tecrit, katliam ve artık soykırım suçuna ulaşan bu politikanın, uluslararası hukuk nezdinde karşılığını bulması için beraber çalışma yürütmek ve bu çalışmaları etkin şekilde takip etmektir. İkinci amacı ise kadim hukuk kültürüne sahip iki toplumun bu anlamdaki kültürlerini paylaşarak, mesleğin ve meslektaşların kapasitelerinin artırılmasına faydalı olmaktır." dedi.

"İnsanlığımızı savunmamız gerekiyor"

Filistin Barolar Birliği Başkanı Fadi Hatem Abbaas Salahaldeen de Filistin halkının meşru haklarının yanında yer alan Türk halkı ve devletinin tutumunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Ortak insani değerlerin savunulması için gerçekleştirilen birlikteliği önemsediğinin altını çizen Salahaldeen, etkin güçlerin hiç ses çıkarmadan, utanmadan Filistin'de olup bitenleri izlediğine dikkati çekti.

Filistin'de yaşananlar konusunda uluslararası kuruluşların ve Birleşmiş Milletlerin aciz kaldığını belirten Salahaldeen, "Bugün herkese görev düşmektedir, özellikle insan hakları savunucuları olarak bizlere. İnsanlığımızı savunmamız gerektiğine inanıyorum. Soykırımın en pis, en kötü örneklerine maruz kalan insanlığımızdan bahsediyorum." dedi.

Salahaldeen, hukukun yerine gelmesi için Filistin halkının yanında olunmasının önemine işaret ederek, Filistinli avukatlar olarak, Türkiye Barolar Birliği ve baroların izlediği tutumu son derece takdirle karşıladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Erinç Sağkan ve Salahaldeen işbirliği protokolünü imzaladı.