Türkiye BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Gazze'deki suçlar ciddi ve sessiz kalamaz

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, "Gazze'de işlenen suçlar sessiz ve eylemsiz kalınamayacak kadar ciddi." dedi.
BM Genel Kurulu'nda, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes talep edilen son karar tasarısını vetosunu görüşmek için oturum düzenlendi.
Burada bir konuşma yapan Güven, bu yıl BMGK'nin bir daimi üyesinin vetosu nedeniyle ikinci kez bir araya gelindiğine dikkati çekerek, "Gazze'deki korkunç suçlar ışığında, BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliği muhafaza etme, görevini ve temel yükümlülüklerini yerine getirme konusunda başarısız olduğu açıktır." ifadesini kullandı.
Güven, Gazze'deki durumla ilgili oturum üstüne oturum düzenlediğini, çok sayıda karar tasarısı görüşüldüğünü ancak BMGK'nin hala insan eliyle meydana getirilen bu faciayı durduramadığını dile getirdi.
BM Genel Kurulu'nun uluslararası toplumun geniş vicdanı ve kolektif tepkisini temsil ettiğini belirten Güven, aynı zamanda ortak olan Gazze'de acilen ateşkes talebini de açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.
"Gazze'ye yönelik korkunç bir saldırıya tanıklık ediyoruz"
Güven, "Son 5 aydır Gazze'ye yönelik korkunç bir saldırıya tanıklık ediyoruz. Gazze'de kadınlar, çocuklar ve erkekler hiçbir cezaya maruz kalmadan katlediliyor. Siviller sadece bombalanmıyor, aynı zamanda açlıkla, yaşam için temel ihtiyaçlardan ve tıbbi hizmetlerden yoksun bırakılarak yok edilmesiyle hedef alınıyor." diye konuştu.
Daimi Temsilci Yardımcısı Güven, uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen Gazze'nin Refah kentinde yeni bir trajedinin gerçekleşmek üzere olduğuna dikkati çekti.
Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tarihsel statükosunun muhafaza edilmesinin de öneminin altını çizen Güven, "Hassas durum göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir kısıtlama ya da statükonun ihlali, yangını körükleyebilir. Özellikle kutsal ramazan ayı öncesinde, itidal ve kışkırtmalardan kaçınma kilit öneme sahip olacaktır." ifadesini kullandı.
"Ateşkes sağlanmazsa, Gazze'deki durum küresel bir faciaya dönüşebilir"
Güven, insani yardım konvoyunda zor koşullarda yardım bekleyen sivillerin öldürülmesini en şiddetli şekilde kınadıklarını deli getirerek, "Bu trajedi, uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararları tamamıyla yok sayılarak gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Bu korkunç sürecin uluslararası hukuk, insan hakları ve BM'nin geleceği bağlamında ne sonuçlar doğuracağını iyi idrak etmeliyiz." dedi.
Uluslararası hukuku terk etmenin daha fazla istikrarsızlık, şiddet, çatışma ve acıyı beraberinde getireceğini kaydeden Güven, "Ateşkes sağlanmazsa, Gazze'deki durum, etkileri bölgenin çok ötesine yayılacak küresel bir faciaya dönüşebilir." diye konuştu.
BM Genel Kurulu'nun ateşkes talebinde bulunulan iki kararı kabul ederek "tarihin doğru tarafında yer aldığını" belirten Güven, BMGK'nin de bu yönde adım atması gerektiğini, acil ateşkes, engelsiz insani yardım sağlaması ile insanların zorla yerinden edilmesini engellemesi gerektiğini vurguladı.
Güven, "Gazze'de işlenen suçlar sessiz ve eylemsiz kalınamayacak kadar ciddi." diyerek, tüm ülkelerin tarihi sorumluluklarını üstlenmeleri ve akan kanı durdurmaları gerektiğini söyledi.
"Dünyadaki haykırışa kulak verelim." çağrısında bulunan Güven, Türkiye'nin iki devletli siyasi çözümü savunmaya devam edeceğinin altını çizdi.
Güven, Türkiye'nin aynı zamanda daha demokratik, hesap verebilir ve etkin bir BMGK için yürütülen reform çalışmalarına da yapıcı katkı sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
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