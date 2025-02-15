Türkiye BM\'de Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Tanıttı

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Birleşmiş Milletler'deki (BM) "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan TBMM Parlamentolar Arası Birlik Komisyonu üyeleri, bu konuda ciddi çalışmaları bulunan Türkiye'nin, dünyada "eli en güçlü ülkelerden biri" olduğunu belirtti.

TBMM heyeti, BM'de 2 gün süren oturumlarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, toplantılarda 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda yaklaşık 180 ülkeden milletvekilleri heyetleri ile ülkelerdeki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

"Sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda Türkiye, eli en güçlü ülkelerden biri, ciddi çalışmalarımız var." diyen Özboyacı, eşitsizliği ve yoksulluğu engellemede BM'den ve başka ülkelerden sağlanan mali yardımların koordinasyonu ve oransal kullanımı, bu konudaki projelerin uygulanması ile takibi konusunda Türkiye'nin şu ana kadar bütün sınavları başarıyla verdiğini vurguladı.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda Türkiye'nin çalışmalarını, toplantılarda güzel bir örnek olarak bütün dünyaya anlattıklarını belirten Özboyacı, toplantılar dışında ülke heyetleriyle de ikili temaslarda bulunduklarını bildirdi.

Özboyacı, "En son bugün Irak ve Pakistan delegasyonu ile ikili görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde Türkiye hakkında ifade edilen hususlar, ülke olarak geldiğimiz nokta bizim göğsümüzü kabartıyor. Başka milletlerden heyetlerin, Cumhurbaşkanımıza olan sevgi ve saygı cümlelerini duyduğunuzda ister istemez gururlanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Gazze bizim için sadece politik değil, aynı zamanda insanı ve vicdani bir konu"

BM'deki toplantılar sırasında İsrail heyetiyle yaşadıkları bir diyaloğu da aktaran Özboyacı, şöyle konuştu:

"Bir İsrailli milletvekili bana gelip 'Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri çok özlüyoruz' gibi bir ifade kullandı. Ben de 'Biz hala durduğumuz yerde duruyoruz. Sizin bir şeyleri değiştirmeniz lazım' şeklinde bir karşılık verdim. 'Çünkü biz BM'de iklim değişikliği, demokrasi, insan haklarını, eşitsizliğin giderilmesini konuşuyoruz ama siz 1,5 yıldır Gazze'de sivil, kadın, çocuk demeden katlediyorsunuz. Önce sizin, yaptığınız bu zulme dur demeniz lazım. Orada verdiğiniz zararı tazmin etmeniz mümkün değil ama en azından Gazze'nin inşası için üzerinize düşeni yapmanız lazım' deyince tabi milletvekili biraz bozulup gitti."

Özboyacı, Türkiye'nin, Gazze ile alakalı duruşundan asla taviz vermeyeceğine işaret ederek, "Çünkü bu bizim için sadece politik bir konu değil, aynı zamanda insanı ve vicdani bir konu. Dünyayı felakete sürükleme çabası içinde olanlar aklını başına almalı, barış ve huzur için çalışmalı." ifadelerini kullandı.

Burada BM gibi uluslararası kuruluşların teoride savundukları prensipleri, sahada uygulatabilmeleri gerektiğine değinen Özboyacı, "Bu anlamda uluslararası karar alıcı kuruluşların revizyonu şart. Biz 'Dünya beşten büyüktür' iddiamızı tam da burada vurguluyoruz." dedi.

Oturumda "Türkiye" düzeltmesi

BM toplantılarından birinde, Türkiye'den İngilizce'deki eski kullanımı olan "Turkey" diye bahsedilmesine itiraz eden Özboyacı, sosyal medyada gündem olan bu konuya ilişkin ise şöyle konuştu:

"Söz istediğim bir oturumda moderatör, 3 defa Türkiye için 'Turkey' ifadesini kullanınca refleks olarak düzeltme yapma ihtiyacı hissettim. Dil alışkanlığı ile böyle konuşan moderatör, uyarım üzerine hemen ifadesini düzeltti, kibarca özür diledi. Tabi, ülkemizin telaffuzu bizim için önemli. Eğer yanlışlıkla eski ifadeyi kullananlar olursa, nazikçe kendisine hatırlatıyoruz."

-"Türkiye'nin meseleleri hepimizin meseleleri"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da bu tür uluslararası toplantılarda tartışılan konuların yanı sıra ülkelerin delegasyonların arasında oluşturulan diyalogların önemine dikkati çekti.

Akburak, toplantılarda kendisinin de ihracata dayalı büyümelerin, özellikle gelişmekte olan küçük ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine etkisine ilişkin konuşmalar yaptığını belirterek, "Dünyanın bir bölümü çok fazla gelir elde ederken, belli bir bölümü açlık ve sefalet içinde yaşıyor. Daha adil bir paylaşım olmalı. Bu tür toplantılar buna çare bulmalı." ifadelerini kullandı.

New York'taki toplantılara ilk defa katıldığını kaydeden Akburak, "Ben bir muhalefet partisi milletvekiliyim ama yurt dışında birlik ve beraberlik içinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin meseleleri hepimizin meseleleri. Biz farklı renklerin oyuncuları olsak da ülke meseleleri için bir olmak zorundayız. Dolayısıyla ben bu toplantıları önemsiyorum." diye konuştu.

BM'deki toplantılara bu yıl heyette Özboyacı ve Akburak'ın yanı sıra AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu da yer aldı.