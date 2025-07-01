Türkiye-Çin Medya Forumu Ankara'da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Türkiye-Çin Medya Forumu gerçekleştirilecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında medya ve iletişim alanındaki işbirliğini güçlendirerek stratejik ortaklığı derinleştirmek ve halklar arasındaki etkileşime katkı sunmak amacıyla yarın Ankara'da düzenlenecek forumun açlış konuşmalarını, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin yapacak.

Türkiye ve Çin'den önde gelen medya profesyonellerinin, akademisyenlerin ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek forumda, iki ülkenin iletişim ve medya alanındaki işbirliği fırsatları ele alınacak.

Forum kapsamında, iki ana oturumdan oluşan panel düzenlenecek. "Yeni Küresel İletişim Mimarisinde Stratejik Ortaklık: Türkiye–Çin" başlıklı ilk oturumda, iki ülke arasında iletişim alanındaki işbirliği fırsatları, küresel iletişim düzenindeki dönüşüm çerçevesinde değerlendirilecek.

"Stratejik İletişimde Yapay Zeka ve Yenilikçi Teknolojiler" başlıklı ikinci oturumda ise iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı dönüşümün stratejik iletişim uygulamalarına etkileri ele alınacak; yapay zeka, büyük veri ve dijital altyapıların kamu diplomasisi, medya üretimi ve bilgi yönetimi üzerindeki rolü tartışılacak.

Forum kapsamında ayrıca, medya diplomasisi, kamu iletişimi, kültürel etkileşim ve dijitalleşme ekseninde somut işbirliği alanları masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının farklı ülkeler ve temalarla düzenlediği medya forumları serisiyle, Türkiye'nin küresel düzeyde iletişim alanındaki etkinliğinin artırılması ve uluslararası medya kuruluşlarıyla ilişkilerin kurumsal temeller üzerinde güçlendirilmesi amaçlanıyor.