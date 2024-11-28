Türkiye'de İklim Portalı Tanıtıldı

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında hazırladıkları "İklim Portalı"nın bu alanda önemli bir bilgi merkezi olduğunu belirterek Türk vatandaşlarını bu kaynağı etkin kullanmaya davet etti.

UNDP ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik kurulan çevrim içi "İklim Portalı" platformu Ankara'da tanıtıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Dragisic, Türkiye'nin değişen iklim eylemine bağlı olduğuna işaret etti.

Dragisic, iklim portalı projesine Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından fon sağlandığını belirtti.

Bu girişimle İklim Değişikliği Başkanlığı ile ulusal ve kentsel uyum için karar alma araçlarını geliştirmek için yakından işbirliği yapıldığını aktaran Dragisic, bu bağlamda çözümleri ve kapasiteleri planlama ve bağlantı kurma faaliyetleri üzerine de çalıştıklarını anlattı.

Dragisic, bu çabaların, farklı sektörlerdeki paydaşları iklim değişikliğinin etkilerini ele almak için gereken bilgi ve kaynaklarla donatmayı amaçladığını kaydetti.

İklim portalına ilişkin Dragisic, "İklim Portalı, Türkiye'de iklim bilgisi için ilk merkez. Bu portal, insanları ve kurumları, iklim risklerine karşı iddialı iklim eylemlerine öncülük etmeleri için güçlendirecektir. Tüm vatandaşları bu son derece önemli kaynağı keşfetmeleri ve kullanmaları için teşvik ediyoruz." dedi.

AB Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Virve Vimpari ise iklim değişikliğinin büyük bir sorun olduğunun altını çizdi.

Vimpari, bu proje ve yapılan işbirliğinin, iklim değişikliğini azaltma ve uyum sağlama noktasında daha iyi şekilde ortak bir yolda ilerlemede önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

İklim değişikliğinde finansal işbirliği sağladıklarını aktaran Vimpari, bunun temel amaçları olduğunu ve bunu Türk hükümetiyle de paylaştıklarını görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Vimpari, iklim portalının çok önemli bir araç olacağını ve araçların herkes tarafından en etkili şekilde kullanılmasıyla işe yarayacağını söyledi.

İklim Portalı

"Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "Türkiye İklim Portalı" ile bilinçli karar alma süreçlerine katkı sağlayan ve farkındalık yaratılmasına katkıda bulunan ulusal bir iklim değişikliği arşivi oluşturulması hedefleniyor.

Portal, paydaşlar arasındaki iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıracak, en iyi uygulamalar ile etkili ve uygulanabilir iklim değişikliği stratejileri hakkında bilgi paylaşımı için bir platform işlevi görecek.

Ayrıca, iklim eylem planlarındaki ilerlemenin izlenmesi, raporlanması ve paylaşılması için bir arayüz sunan portal, çeşitli paydaşlar ve kuruluşlar tarafından kaydedilen ilerlemenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izlenmesine de olanak tanıyor.