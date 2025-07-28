Türkiye'de Sıcaklık Rekoru: 48,7 Derece

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde 56 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Bugün en yüksek sıcaklık 48,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Bunu 47,5 derece ile Mardin Kızıltepe, 47,1 derece ile ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi izledi.

Öte yandan gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyretmesinden dolayı yurt genelinde tropikal gece yaşanıyor.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği iller şöyle:

İL SICAKLIK (C°) Şırnak 48,7 Mardin 47,5 Şanlıurfa 47,1 Diyarbakır 46,9 Eskişehir 46,8 Siirt 46 Gaziantep 45,3 Batman 45 Kilis 44,3 Adıyaman 44 Ankara 44 Karabük 44 Çorum 43,9 Malatya 43,7 Bilecik 43,6 Sinop 43,6 Balıkesir 43,4 Artvin 43,2 İzmir 43,2 Kastamonu 43,2 Elazığ 43,1 Manisa 43 Çankırı 42,8 Tokat 42,8 Amasya 42,5 Aydın 42,5 Kırşehir 42,5 Yozgat 42,5 Kırıkkale 42,4 Samsun 42,3 Denizli 42,2 Konya 42,1 Erzincan 41,8 Kütahya 41,8 Ordu 41,7 Kayseri 41,6 Uşak 41,6 Zonguldak 41,6 Kahramanmaraş 41,5 Muğla 41,5 Aksaray 41,3 Tunceli 41,2 Afyonkarahisar 41 Hatay 41 Nevşehir 41 Çanakkale 40,9 Kocaeli 40,9 Edirne 40,8 Bingöl 40,6 Burdur 40,5 Bursa 40,5 Sivas 40,5 Gümüşhane 40,4 Isparta 40,4 Giresun 40,2 Kırklareli 40,2

Kaynak: AA