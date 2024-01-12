Türkiye\'deki yeşil alan miktarı ve ekonomik değeri belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce yürütülen, "Yeşil Kalkınma Yolunda Karbon Nötr Şehirler" konulu proje kapsamında 81 ilde toplam ağaçlık yeşil alan miktarı 99 bin 485 hektar, kişi başına düşen ağaçlık yeşil alan miktarı ise 12,63 metrekare olarak ölçüldü.

Proje kapsamında 81 il merkezi ve ilçelerinde, daha önce envantere eklenmeyen ağaçlık yeşil alanlar belirlenerek, karbondioksit tutulumuna ilişkin ekonomik değerleri ortaya çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi hedefleri doğrultusunda çalışmalarını kararlı şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Bakan Özhaseki, "Bu anlamda şehirlerin ağaçlık yeşil alan miktarları ve karbondioksit tutulumuna ilişkin ekonomik değeri de belirledik. Özellikle karbon salımlarının büyük bir kısmının ortaya çıktığı şehir merkezlerimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmaya devam edeceğiz. Ülkemizi yemyeşil koridorlarla, millet bahçeleriyle, parklarla yemyeşil ve daha yaşanabilir hale getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Yeşil Kalkınma Yolunda Karbon Nötr Şehirler

Türkiye'de özellikle şehirlerde yer alan ağaçlık alanlar, toplum üzerindeki olumlu ekonomik, ekolojik ve sosyolojik etkilerinin yanı sıra karbondioksit depolamaları özelliğiyle iklim değişikliğine karşı mücadelede büyük fayda sağlıyor.

Şehir merkezleri, ülkedeki sera gazı toplamının yüzde 70'inden sorumlu tutuluyor. Bu nedenle bu gazların, kaynağına yakın alanda etkisiz hale getirilmesi önem taşıyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Yeşil Kalkınma Yolunda Karbon Nötr Şehirler" projesi dahilinde yeşil alanların mekansal ve alansal dağılımının yanı sıra karbondioksit tutulumuna ilişkin ekonomik değeri belirlendi.

Projeyle iklim değişikliği ile mücadelede doğa temelli çözümler ön plana çıkarıldı. Türkiye'nin yeşil altyapısının güçlendirilmesi için ormanlar, sulak alanlar, sazlıklar, kıyı alanları gibi yeşil alanların yanı sıra şehirlerdeki parklar, şehir ormanları, diğer açık ve yeşil alanlar ile sokak ağaçlandırması, yeşil duvar ve yeşil çatı uygulamaları, spor sahaları gibi yerler yutak alan envanterine dahil edildi.

Böylece, daha önce envantere dahil edilmeyen 81 il ve tüm ilçelerdeki karbon yutak alanlar ortaya konuldu. Ayrıca yerleşim yerlerinde kişi başına düşen ağaçlık alanlar metrekare olarak hesaplanarak bu alanlara ait karbondioksit tutma kapasiteleri ve ekonomik değerleri ortaya çıkarıldı.

99 bin 485 hektar yeşil alan

Buna göre, 81 ilde yeşil alan miktarı 99 bin 485 hektar, kişi başına düşen ağaçlık alan miktarı ise 12,63 metrekare olarak ölçüldü.

Ağaçlık alanların karbondioksit tutulum miktarı ise yıllık 1 milyon 116 bin 224 ton, ekonomik değeri de yıllık 57 milyon 195 bin 331 dolar olarak hesaplandı.