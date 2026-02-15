Türkiye Demir Yolu Eğitimi ile Örnek Ülke - Son Dakika
Türkiye Demir Yolu Eğitimi ile Örnek Ülke

15.02.2026 10:57
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu tecrübesinin Asya ve Afrika ülkelerine örnek olduğunu açıkladı.

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin demir yolu tecrübesi Asya ve Afrika ülkelerine örnek oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Türkiye, artık demir yolu yapımında tecrübelerini paylaşan ülke konumuna geldi. Bu kapsamda geçen yıl Asya ve Afrika kıtalarından Suriye, Ürdün, Tunus, Libya, Kırgızistan, Tanzanya ve Sudanlı demir yolculara üstyapı, bakım ve onarım ile makas bakımına ilişkin eğitim düzenlendi"

"Azerbaycan'a Demiryolu Akademisi kurulması için danışmanlık hizmeti verildi. Suriye demir yollarının yeniden inşası ve ihyası için Suriye ve Hicaz demir yolları personeline yönelik yapım süreçleri ve hat bakımı konusunda eğitim gerçekleştirildi"

"TCDD tarafından verilen eğitim çalışmaları, ülkemizin demir yolu vizyonunu geleceğe taşıyan bilgi altyapısını da sağlam temellere oturtuyor. Eğitimde ulaştığımız bu seviye, Türkiye'nin ulaştırma alanındaki liderliğini pekiştiriyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Türkiye'de yüzde 11,1 olan yaşlı nüfusu oranının yükselmesi öngörülüyor

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmet Koç:

"TÜİK'in yaptığı nüfus projeksiyonlarına göre bu eğilimin gelecekte de devam etmesi ve 2050'de ülkemizde yaşlı nüfusun oranının, çocuk nüfus oranının da üzerine çıkarak yüzde 23'e yükselmesi bekleniyor"

"Türkiye demografisinin en önemli dönüşümlerden biri, zaman içinde yaşlı nüfus oranının çocuk nüfus oranını önce yakalaması ve sonra da geçmesi olacak"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Türk iş insanları BAE ile ticarette 40 milyar dolarlık hedefe odaklandı

Türkiye ve BAE arasında 2024'te 15,7 milyar dolar olan dış ticaret hacmi, 2025'te 19 milyar doları buldu

DEİK Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Akarca:

"Önümüzdeki dönemde hedefimiz, Türk firmalarının BAE pazarında daha kalıcı hale gelmesi, ortak yatırımların artması ve iki ülkenin birlikte üçüncü pazarlarda daha güçlü şekilde yer alması"

(Mert Davut/Ankara)

4- COBRA II ihracat seferine Romanya'da devam edecek

Otokar'ın Romanya'ya teslim ettiği COBRA II sayısı 240'a çıktı, bu ay itibarıyla 276'ya ulaşacak

?Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner:

-? ?"Romanya'daki üretim yatırımları tamamlandı. İkinci çeyrekte deneme üretimleri başlayacak. Bunu seri üretim takip edecek"

-? ?"(Gecikme kaynaklı ödeme talepleri) Bunlar, Romanya'daki üretim hazırlıklarının sözleşme takviminde yer alan ara hedeflerin zamanında yerine getirilmemesine ilişkin geçmiş döneme ait taleplerdir. Bugün itibarıyla, bu konu özelinde bir gecikmemiz ve geçmişe dönük yükümlülüğümüz kalmadı"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

5- Ulaştırma ve depolama sektöründe çalışan sayısı yıllık bazda 58 aydır kesintisiz artıyor

Türkiye'de ulaştırma ve depolama sektöründe artan yatırımlar bu alanda çalışanlara da yansırken, söz konusu sayı 2025 yıl sonu itibarıyla 1,3 milyonun üzerine çıktı

Sektörde en fazla çalışan, 864 bin 930 ile kara ve boru hattı taşımacılığı alanında bulunuyor

(Mertkan Oruç/Ankara)

6- Tohum dağıtıcılarından üreticilere "kayıt dışı tohum" uyarısı

Türkiye Tohumcular Birliği Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği Başkanı Ahmet Namaldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmemiş kişi ve işletmeler tarafından satılan kaynağı belirsiz, sertifikasız ve denetimsiz tohumluklar verim kaybına, ürün standardının bozulmasına, hastalık ve zararlı riskinin artmasına neden oluyor"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

7- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

8- Türk akademisyenden ani hava olaylarını günler öncesinden tespit eden uyarı sistemi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tatlı:

"Ani gelişen sıcak hava dalgaları, soğuklar, rüzgar kesmesi, orman yangınları, ani kuraklıklar gibi kısa sürede ortaya çıkan ve öngörülmesi güç süreçler mevcut. Sistem, bunları öngörülebilir hale getiriyor ve bu açıdan büyük önem arz ediyor"

"Model, ani başlayan meteorolojik olaylar henüz meydana gelmeden 3 ila 60 saat önce erken uyarı sinyali üretilebiliyor"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

9- Kanseri yenen öğrenci tedavisini destekleyen dernekte gönüllü çalışıyor

Henüz 4 yaşındayken yakalandığı gözle beyin arasında yumuşak doku (sarkom) kanserini 10 yıl sonra atlatan Mehmet Akif Sırtlı, şimdilerde Kansersiz Yaşam Derneğinde çocuklara gönüllü ağabeylik yapıyor

Kendisi de 3 kez hastalığı yenen Kansersiz Yaşam Derneği Kurucusu Dida Kaymaz:

"Mehmet Akif iyileşti ve kanseri yendi. Bizim tüm etkinliklerimize gönüllü abi olarak geliyor. Derneğin gençlik komitesine de girdi, okula gidiyor"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı)

10- Çocukluk çağı kanserini yenen doktor hastalara şifa dağıtıyor

Dokuz yaşındayken yakalandığı yumuşak doku kanserini Prof. Dr. Rejin Kebudi'nin gözetiminde yenen Merve Koç, hasta yatağında çalışıp kazandığı tıp fakültesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı

25 yaşındaki Merve Koç:

"Çocukların hayatına elimden geldiğince dokunabilmek istiyorum. Onlar çok özeller, her şeyin en güzelini hak ediyorlar"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Almanya'da AB genelinde ortak borçlanma tartışması ivmeleniyor

Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel'in, AB genelinde uygulanması planlanan "ortak borçlanma" mekanizmasını destekleyen açıklamaları bu konudaki görüş ayrılıklarını derinleştirdi

(Bahattin Gönültaş/Münih)

12- Deutsche Bank'ta "ayrıcalıklı denetim" iddiası

FBI raporları, Deutsche Bank'ın eski bir uyum görevlisinin, Jeffrey Epstein ve Jared Kushner'e ait hesaplardaki şüpheli hareketliliği rapor ettiği gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddialarını gündeme taşıdı

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

13- Emtia piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD verileri belirleyici oldu

Değerli metaller, bu hafta ABD'den gelen makroekonomik verilerin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken, altının ons fiyatı pozitif ayrıştı

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar altında yüzde 1,78 değer kazanırken, platinde yüzde 1,57 ve paladyumda yüzde 0,52 değer kaybetti, gümüş ise yatay seyretti

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

14- Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu, süper takım yarışı için umutlu:

"Süper takım yarışı, tarihte ilk defa olimpiyatlarda olacak. Biz de ilk defa Türkiye'yi temsil etmiş olacağız. Orada daha iddialıyız denilebilir"

"İlk yarışlarda ilk 30, final yapmak istiyorduk ama yapamadık. Buraya gelmemiz bile bizim için büyük bir başarıydı"

(Mutlu Demirtaştan/Trento)

