Türkiye'den 89 Üniversite Dünya Sıralamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'den 89 Üniversite Dünya Sıralamasında

28.07.2025 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ODTÜ URAP'a göre, Türkiye'den 89 üniversite farklı bilim alanlarında dünya sıralamasına girdi.

6 Nisan 1920

1- Türkiye'den 89 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde yer aldı

ODTÜ URAP tarafından hazırlanan "2024-2025 dünya alan sıralaması"nda Türkiye'den 89 üniversite, en az bir bilim alanı ile sıralamaya girme başarısı gösterdi

Türkiye'nin sıralamada en fazla yer aldığı alanlar geçen yıl olduğu gibi tıp ve mühendislik olurken tıp-sağlık bilimleri alanında 80, mühendislik alanında da 36 üniversite sıralamada yer buldu

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

2- Ciğerleri yakan orman yangınlarının yarısı ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor

İÜC Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay:

"Vatandaşlar olarak bizlerin artık ormanda ve yakınlarında bırakın mangal yapmayı, kıvılcım çıkartabilecek her türlü faaliyetten uzak durmamız gerekli hatta taşa çekiçle dahi vurmamalıyız"

Dr. Öğr. Üyesi Merih Göltaş:

"Yangınların yaklaşık yüzde 50'sinin ihmal, yüzde 10'unun kasıtlı, yüzde 10'unun yıldırım gibi doğal nedenlerle, yüzde 30'unun ise faili meçhul kaynaklı çıktığı görülüyor"

(İlyas Kaçar/İstanbul) (Fotoğraflı)

3- Orman yangını riskine karşı makineli tarım faaliyetlerine "bildirim zorunluluğu" önerisi

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhun Sağlam:

"Çiftçi tarlasını sürüyor, makineden çıkan kıvılcım kuru ota düşüyor ve bir anda yangın başlıyor. Rüzgarla birlikte alevler ormana sıçrıyor. Makineden çıkan kıvılcım gözle görünmez bile olabilir ama etkisi çok büyük olur"

"Yaz aylarında ormana dört kilometreye kadar yakın tarım arazilerinde tarım makineleri çalıştırılacaksa sahipleri, orman teşkilatına bildirimde bulunmalı. 'Bugün balya yapacağım.' demeli. Orman görevlileri ya önlem almalı ya da çiftçiye ne yapması gerektiğini anlatmalı. Belki orada bir tanker su hazır bekletilmeli"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- SPK'den "suç ve ceza" bilançosu

SPK, 2025 yılında 154 kişi ve kuruma toplam 323 milyon 275 bin 595 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi

SPK'nin 2025 başından 18 Temmuz'a kadarki dönemde verdiği en yüksek idari para cezası 18 milyon 505 bin 450 lira olarak kaydedildi, bu ceza pay piyasasında manipülasyon yaptığı belirlenen gerçek kişiye verildi

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

5- Helal Akreditasyon Kurumu bugüne kadar 113 "akreditasyon" kararı aldı

Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu:

"Bu suretle 2 binin üzerinde helal belgeli üretim tesisi akreditasyon güvencesine kavuştu"

"HAK'a bugüne kadar yerli ve yabancı 125'in üzerinde uygunluk değerlendirme kuruluşundan 200'ü aşkın akreditasyon talebi geldi"

(Mert Davut/Ankara)

6- ??????? Bitcoin ve Ethereum kurumsal yatırımcıların da radarında

Şirketler, kripto paralara ilişkin yasal düzenlemeler yapılması ve hükümetlerin kripto dostu kararları gibi etkenlerle Bitcoin ve Ethereum alımlarını hızlandırdı

ABD merkezli yazılım şirketi Strategy, 607 binden fazla Bitcoin'le bu alandaki en büyük yatırımcı konumuna geldi

(Mertkan Oruç/Ankara)

7- Gazze'den dönen İngiliz doktor Victoria Rose, İsrail'in dayattığı açlık krizinin "her dakika daha da kötüleştiğini" anlattı:

"(Doktor) Graham ve ben, Nasır Hastanesi'ndeyken 23 gün içinde 60 çocuk yetersiz beslenmeden öldü ve bu rakam sürekli artıyor"

"Gazze'deki açlık krizi, şu anda geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuruyor. Doktorların herhangi birini tedavi etmesi gerçekten çok zorlaşıyor. Yetersiz beslenme, ilk olarak bağışıklık sisteminizi ve yaraların iyileşme kabiliyetini etkiler"

(Zuhal Demirci/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Yargıtay, "bozuk para dolandırıcısına" verilen hapis cezasını onadı

1000 liralık madeni parayı bütünlemek istediğini belirterek dolandırıcılık yapan kişi hakkında yerel mahkemenin verdiği 2 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından hukuka uygun bulundu

(İsmet Karakaş/Ankara)

9- Mersinli balıkçıların uluslararası sulardaki av sezonu durgun geçiyor

Akdeniz'deki av yasağının ardından mesailerini uluslararası sularda sürdüren Mersinli balıkçılar, umdukları bolluğu bulamayınca Türk kara sularında 15 Eylül'den sonra başlayacak yeni dönemi beklemeye başladı

Balıkçı Abdullah Demirok:

"Balıkta yarı yarıya yakın düşüş var. Bu nedenle teknelerimizdeki ağların bakımına başladık. Zamanımızı böyle geçirmeye çalışıyoruz. Türk kara sularındaki yeni sezona hazırlık yapıyoruz"

(Serkan Avci/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Sudan'ın başkenti Hartum'un merkezi, çatışmalar nedeniyle ağır hasar gördü

Bölgede yaşanan çatışmaların izleri, şehir merkezinde bulunan bakanlıklar, devlet kurumları ve büyük şirketlerin ofislerinde belirgin şekilde görülüyor

Birçok binanın camları kırılmış, bazı yapılar ise tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda

(Ahmed Satti/Hartum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Fenerbahçe, Portekiz kampında seviye yükseltti

Sarı-lacivertliler, sırasıyla kağıt üzerinde daha güçlü takımlarla karşılaştığı kampta 4 hazırlık maçına çıktı

Yeni transferler Jhon Duran ve Archie Brown, teknik heyetten geçer not aldı

Başkan Ali Koç ve bazı yöneticiler, sarı-lacivertlilerin kampını ziyaret etti

Sarı-lacivertliler, 14 günlük kampta transfer gerçekleştirmedi

(Süha Gür/Algarve)

12- Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Muhammed, Süper Lig'deki ilk maçı için gün sayıyor:

"Bu yaşlarda Süper Lig oynamak çok kolay bir şey değil. İstisnalar olur, mesela Arda Güler. Onun gibi olmak çok zor. Şimdi Real Madrid'de oynuyor. Tabii biz de emeklerimizin karşılığını almak için oynayacağız"

"En büyük hayalim, Çaykur Rizespor'da 53 numarayı giyip taraftarla bütünleşmek. İnşallah o da bir gün nasip olur"

(Muhammet Mutaf/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orman Yangınları, Balıkçılık, Türkiye, Finans, Güncel, ankara, Hukuk, Dünya, Tarım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den 89 Üniversite Dünya Sıralamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
West Hamlı Summerville, Mourinho’dan telefon bekliyor West Hamlı Summerville, Mourinho'dan telefon bekliyor
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak Canlı yayında açıkladı Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
Böyle hainlik olmaz Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı

10:11
Helal olsun sana Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
09:42
Güpegündüz yaptıklarına bakın Görüntü Meksika’dan değil Türkiye’den
Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den
09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
16:49
Fenomenin ’’İtfaiyeci makyajı’’ izleyenleri çileden çıkardı
Fenomenin ''İtfaiyeci makyajı'' izleyenleri çileden çıkardı
16:43
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
16:27
Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi
Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi
16:19
Mersin’de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü
Mersin'de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü
16:15
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
16:10
Kırşehir’de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
Kırşehir'de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
16:09
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
16:03
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
15:27
Böyle hainlik olmaz Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 11:06:31. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den 89 Üniversite Dünya Sıralamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.