Türkiye'den Kırım Uyarısı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından yasa dışı ilhakının 11'inci yılında, Türkiye'nin "uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden Kırım'daki fiili durumu tanımadığını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini bir kez daha vurguladıklarını" açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 11 yıl önce bugün gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının yıl dönümünde, uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden Kırım'daki fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

Açıklamada, ayrıca, "Yarımada'nın yerli halkı Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve uluslararası toplumun gündeminde tutmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.