Türkiye'den Suriye'ye Dönüş İzni

(ANKARA) – Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, İran- İsrail gerilimi nedeniyle bölgedeki hava trafiğinde yaşanan kesintiler üzerine, Türkiye'den Suriye'ye havayoluyla seyahat etmiş kişilerin kara sınır kapılarından Türkiye'ye dönebileceğini duyurdu.

Büyükelçilik tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Türk vatandaşları ile Suriye ya da üçüncü ülke vatandaşlarının, Türkiye'ye dönüşlerinde uçak biletlerini ve Türkiye'deki yasal statülerini gösteren bir belge ibraz etmeleri halinde karayolunu kullanarak geçiş yapabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin ilave bir izin başvurusuna gerek kalmadan kara sınır kapılarını kullanarak Türkiye'ye dönebileceği ifade edildi. Söz konusu düzenlemenin, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldığı kaydedildi.