Türkiye'den Suriye'ye Gaz İhracatı

6 Nisan 1920

1- Türkiye'den Halep'e gidecek gaz Suriye'nin enerji alt yapısını güçlendirecek

Kilis üzerinden Halep'e gidecek günlük 6 milyon metreküplük doğal gazın bölgedeki doğal gaz çevrim santralleri kullanılarak elektrik üretmesi ve ülkenin elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılaması bekleniyor

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener: "Şam dahil Suriye'nin hiçbir vilayetinde günün 3'te 1'inden fazlasında elektrik sağlanamıyor. Suriye bu sorunu çözmek için çalışmalara başladı. Bu konuda kararlı"

-"Türkiye artık bir bölgedeki en büyük doğal gaz tüketicisi aynı zamanda bir doğal gaz ihracatçısı ülke haline de geldi

(Gülşen Çağatay/Ankara) (Grafikli)

2- Kurban Bayramı öncesi hastalık ve kesimlere ilişkin tedbirler alındı

Menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevkine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine hiçbir surette izin verilmeyecek

Kurbanlıkların muayeneleri ve kontrolleri resmi veteriner hekimlerce yapılacak, sağlıklı bulunan hayvanlar için sağlık raporu düzenlenecek

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Yalova'da süs bitkisi üreten genç kadın çiftçi ihracata odaklandı

Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nihal Başkan:

"Dış mekan süs bitkilerinde iyi bir noktadayız. İleride daha fazla üretim yaparak ihracatta iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz"

"Tarım dendiğinde şu an gençler biraz geride kalmayı tercih ediyorlar ama bunu yapmasınlar"

(Mustafa Çalkaya-Sıtkı Yıldız/Yalova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AYD Başkanı Şapkacı'dan "alışveriş merkezi düzenlemelerine" ilişkin değerlendirme:

"AVM denilen yerlerde, bazen içerideki mağazaların yarısı boş, ulusal ve uluslararası markalar yok. Pasaj niteliğini bile taşımıyor. Buralar AVM niteliğini kaybediyor. Eğer böyle bir durum varsa bunlar AVM sınıfından çıkarılabilir"

"(Ortak alanlar) AVM'ler kanunda, mevzuatta olan bütün bu alanlar oluşturulduktan sonra açılacak ki doğrusu da bu. Bence bu da sektör adına pozitif bir gelişme"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

5- Çin'den ABD'ye ticari gemi trafiği, tarife geriliminin tırmandığı nisanda yüzde 27 azaldı

ABD Başkanı Trump'ın nisan ayında gümrük vergilerini en fazla artırdığı ülke olan Çin'den ABD'ye ticari gemi trafiği, 1-25 Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre sert düştü

ABD ve Çin'in 90 gün süreyle tarifeleri karşılıklı şekilde indirmek üzere anlaşmasına rağmen gümrük tarifeleri Trump öncesi döneme göre hala yüksek ve ikili ticaretin geleceğine ilişkin belirsizlikler sürüyor

(Nuran Erkul/Londra)

6- ABD ile Çin'in sürpriz tarife uzlaşısı piyasalara nefes aldırdı

Washington ve Pekin yönetimleri, nisan ayından bu yana karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerinde 90 günlük düşüşe giderek ticarette artan gerilimi yatıştırma yönünde adım attı

AEI kıdemli uzmanı Steven Kamin: "ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının aylarca sürmesi ve küresel ekonomiye ciddi zarar vermesi ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, şaşırtıcı derecede hızlı bir ticaret anlaşmasına varılması iyi bir işaret"

(Dilara Zengin Okay- Sevgi Ceren Gökkoyun/Washington-New York)

7- Düşen petrol fiyatları yaptırımların gölgesindeki Rus ekonomisini zorluyor

Savaşın ekonomik etkileriyle boğuşan Rusya'da petrol fiyatlarının düşmesiyle bütçe açığının GSYH'ye oranı beklentisi yaklaşık üç kat arttı

Yaptırımların yanı sıra enflasyonla da boğuşan Rusya'da merkez bankası politika faizini rekor seviyede tutuyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

8- Prof. Dr. Taymaz, İstanbul'daki son depremin Marmara'da beklenenle bağlantılı olmadığını belirtti:

" (Büyükçekmece açıkları) Bu bölge, tıpkı 26 Eylül 2019'daki gibi 5,8 büyüklüğünde bir deprem üretebilir. Ancak bu, Marmara'da beklenen büyük yıkıcı depremle aynı düzeyde bir tehdit oluşturmuyor"

"Yeşilköy-Bakırköy açıklarından başlayıp Çınarcık'a uzanan iki fay kolu bulunuyor. Şu an bu kollar kilitli durumda. Biz bunlara 'sessiz zon' yani 'uyuyan fay' diyoruz. Bu faylar tetiklenirse işte o zaman uzun süredir beklenen büyük Marmara depremi gerçekleşebilir"

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Futbolda 63. Türkiye Kupası sahibini buluyor

Kupanın finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, yarın Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak

Galatasaray, daha önce bu kulvarda 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı

Trabzonspor ise 16 kez finalde mücadele ettiği kupada 9 kez mutlu sona ulaştı

Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 24 farklı takım finalde mücadele etti, 16'sı şampiyonluk yaşadı

(Emrah Oktay/İstanbul) (Grafikli)

10- Türkiye Kupası finallerinden ilginç notlar

Türkiye Kupası 8 kez uzatmalarda, 6 kez penaltı atışları sonucu, bir kez kurayla sahibini buldu, bir maç da hükmen galibiyetle sonuçlandı

1991-1992 sezonunda Bursa deplasmanındaki ilk maçı 3-0 kaybeden Trabzonspor, rövanşı 5-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü

Finallerde en farklı skorlu galibiyeti, 1986-1987 sezonunda Eskişehirspor'u 5-0 yenen Gençlerbirliği elde etti

Teknik direktör olarak Türkiye Kupası'nda en çok şampiyonluğu yaşayan isimler üçer kez ile Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç, Fatih Terim ve Aykut Kocaman

(Emrah Oktay/İstanbul)

11- Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e hazır

ABD'li pasör Micah Ma'a: "Stoytchev çok iyi iş çıkarıyor, çok iyi hazırlanıyor. Kendi sistemini, voleybol hakkındaki fikirlerini bize basitçe aktarabiliyor"

Tecrübeli libero Volkan Döne: "Önceliğimiz Perugia'yı yenip finale çıkmak"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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