Türkiye Ekonomisi Kötü Durumda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye Ekonomisi Kötü Durumda

CHP'li Arpacı, Türkiye ekonomisinin kriz içinde olduğunu ve sanayicinin zor durumda olduğunu belirtti.

11.03.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı,  "Türkiye ekonomisini ayakta tutan sanayici, ihracatçı, esnaf, çiftçi, kötü durumda. Türkiye ekonomisi bir türlü yoğun bakımdan çıkamıyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, sanayici ve esnafın sorunları üzerine gündem dışı söz aldı.

Türkiye ekonomisinin derin bir kriz içinde olduğunu, başta emekliler ve sabit ücretli çalışanlar olmak üzere toplumun her kesiminin son üç senelik süreçte yapılan hatalar sebebiyle "hiperenflasyon, stagflasyon, skimpflasyon" gibi kanser halini almış enflasyonun her çeşidiyle tanışmak zorunda kaldığını belirten Arpacı, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele için Mehmet Şimşek ve ekibi sıkı para politikaları ile tabiri caiz ise Türk ekonomisine kemoterapi uygulayarak enflasyonla mücadele ediyor ama baz etkisiyle ama uygulanan politikalarla enflasyonda az da olsa düşüş var, fakat vücut bu kemoterapi tedavisini artık dayanamıyor. Tümör, yani enflasyon küçüldü fakat aynı zamanda nabız düştü, solunum yetmezlikleri var kaslar eriyor. Vücudu yani Türkiye ekonomisini ayakta tutan sanayici, ihracatçı, esnaf, çiftçi, kötü durumda. Türkiye ekonomisi bir türlü yoğun bakımdan çıkamıyor.

"İstihdam kaybı resmi rakamlara göre 300 bin kişi, yatırım Mısır'a kaçıyor"

Peki hükümet ne yapıyor? Mesela Sanayi Bakanı, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan daha düşük bütçesiyle kafayı takmış yüksek teknoloji ürünlerine, diğer tüm sektörlere sırtını dönmüş, sanayiciyi katma değerli, verimli üretim yapmamakla suçluyor. Bugün Türkiye'nin ihracat kilogram fiyatı ortalama 1,5 dolar seviyesindeyken hazır giyim ihracatı yapan bir firmanın ortalama kilogram fiyatı 25 dolar seviyesinde. Beğenmediği tekstil sektörü bu ülkenin hem kadın istihdamına en büyük katkıyı sağlıyor hem de 35 milyar dolarlık bir gelir yaratıyor. Ama tekstil sektörü eriyor. İstihdam kaybı resmi rakamlara göre 300 bin kişi, yatırım Mısır'a kaçıyor. Sanayi Bakanı tekstilin de içinde olduğu 4 sektör için teşvik paketi açıkladı. Ayrıca aylık çalışma günü düşen bu teşvikten yararlanamıyor. Zaten piyasalar kötü, kapasite kullanımı her ay düşüyor, bir çalışan hasta oldu ve rapor alıp bir hafta işe gelemedi. O ay teşvikten yararlanamıyorsunuz! Böyle teşvik mi olur?

"Türkiye'yi yeniden üreten bir ülke haline getirecek politikaları hayata geçireceğiz"

Şimdi soruyorum; rakiplerimiz yüzde 2-3 faiz ile 10 yıl vadeli kredilerle borçlanırken, Uzak Doğulu şirketler ham maddeye ortalama yüzde 30 daha ucuz ulaşabilirken, eğitim sistemindeki çarpıklık yüzünden insan kaynaklarımız bu kadar sınırlı iken bu ülkede servet transferi ile kolay yoldan para kazanmanın çok fazla yolu varken, ülkenin kaynakları damatlara ve yandaşlara aktarılırken ve en acısı iş insanlarını temsil eden TÜSİAD Başkanlarına çok da haklı konuşmalarından dolayı gözaltına alınıp yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, biz nasıl dünya ile rekabet edip varlığımızı sürdürelim ve neden yüksek teknoloji ürünler üretecek fabrikalara yatırım yapalım?  Bu tablonun sorumlusu Erdoğan ve AKP iktidarıdır. İktidara geldiğimizde, üretimi teşvik eden, sanayiciyi destekleyen, Türkiye'yi yeniden üreten bir ülke haline getirecek politikaları hayata geçireceğiz."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Şeref Arpacı, Politika, İhracat, Hükümet, Denizli, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Ekonomisi Kötü Durumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
Suriye’de YPG silah bırakıyor İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
DSÖ’den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor
Afyonkarahisar’da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı
Konya’da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti
Ciro Immobile, gol orucuna son verdi Ciro Immobile, gol orucuna son verdi

16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
14:29 Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
22:27 Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
22:16 Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
22:11 Suriye’de YPG silah bırakıyor İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
22:03 DSÖ’den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor
21:51 Afyonkarahisar’da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı
21:48 Konya’da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti
21:26 Ciro Immobile, gol orucuna son verdi Ciro Immobile, gol orucuna son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 16:44:16. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Ekonomisi Kötü Durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.