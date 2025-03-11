Türkiye Ekonomisi Kötü Durumda

(TBMM) - CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, "Türkiye ekonomisini ayakta tutan sanayici, ihracatçı, esnaf, çiftçi, kötü durumda. Türkiye ekonomisi bir türlü yoğun bakımdan çıkamıyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, sanayici ve esnafın sorunları üzerine gündem dışı söz aldı.

Türkiye ekonomisinin derin bir kriz içinde olduğunu, başta emekliler ve sabit ücretli çalışanlar olmak üzere toplumun her kesiminin son üç senelik süreçte yapılan hatalar sebebiyle "hiperenflasyon, stagflasyon, skimpflasyon" gibi kanser halini almış enflasyonun her çeşidiyle tanışmak zorunda kaldığını belirten Arpacı, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele için Mehmet Şimşek ve ekibi sıkı para politikaları ile tabiri caiz ise Türk ekonomisine kemoterapi uygulayarak enflasyonla mücadele ediyor ama baz etkisiyle ama uygulanan politikalarla enflasyonda az da olsa düşüş var, fakat vücut bu kemoterapi tedavisini artık dayanamıyor. Tümör, yani enflasyon küçüldü fakat aynı zamanda nabız düştü, solunum yetmezlikleri var kaslar eriyor. Vücudu yani Türkiye ekonomisini ayakta tutan sanayici, ihracatçı, esnaf, çiftçi, kötü durumda. Türkiye ekonomisi bir türlü yoğun bakımdan çıkamıyor.

"İstihdam kaybı resmi rakamlara göre 300 bin kişi, yatırım Mısır'a kaçıyor"

Peki hükümet ne yapıyor? Mesela Sanayi Bakanı, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan daha düşük bütçesiyle kafayı takmış yüksek teknoloji ürünlerine, diğer tüm sektörlere sırtını dönmüş, sanayiciyi katma değerli, verimli üretim yapmamakla suçluyor. Bugün Türkiye'nin ihracat kilogram fiyatı ortalama 1,5 dolar seviyesindeyken hazır giyim ihracatı yapan bir firmanın ortalama kilogram fiyatı 25 dolar seviyesinde. Beğenmediği tekstil sektörü bu ülkenin hem kadın istihdamına en büyük katkıyı sağlıyor hem de 35 milyar dolarlık bir gelir yaratıyor. Ama tekstil sektörü eriyor. İstihdam kaybı resmi rakamlara göre 300 bin kişi, yatırım Mısır'a kaçıyor. Sanayi Bakanı tekstilin de içinde olduğu 4 sektör için teşvik paketi açıkladı. Ayrıca aylık çalışma günü düşen bu teşvikten yararlanamıyor. Zaten piyasalar kötü, kapasite kullanımı her ay düşüyor, bir çalışan hasta oldu ve rapor alıp bir hafta işe gelemedi. O ay teşvikten yararlanamıyorsunuz! Böyle teşvik mi olur?

"Türkiye'yi yeniden üreten bir ülke haline getirecek politikaları hayata geçireceğiz"

Şimdi soruyorum; rakiplerimiz yüzde 2-3 faiz ile 10 yıl vadeli kredilerle borçlanırken, Uzak Doğulu şirketler ham maddeye ortalama yüzde 30 daha ucuz ulaşabilirken, eğitim sistemindeki çarpıklık yüzünden insan kaynaklarımız bu kadar sınırlı iken bu ülkede servet transferi ile kolay yoldan para kazanmanın çok fazla yolu varken, ülkenin kaynakları damatlara ve yandaşlara aktarılırken ve en acısı iş insanlarını temsil eden TÜSİAD Başkanlarına çok da haklı konuşmalarından dolayı gözaltına alınıp yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, biz nasıl dünya ile rekabet edip varlığımızı sürdürelim ve neden yüksek teknoloji ürünler üretecek fabrikalara yatırım yapalım? Bu tablonun sorumlusu Erdoğan ve AKP iktidarıdır. İktidara geldiğimizde, üretimi teşvik eden, sanayiciyi destekleyen, Türkiye'yi yeniden üreten bir ülke haline getirecek politikaları hayata geçireceğiz."