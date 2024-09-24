Türkiye, Fuar Alanlarında Dünyada 10. Sırada

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TİCARET Bakanlığı, Türkiye 'nin yaklaşık 767 bin metrekare kapalı fuar alanı kapasitesi ile dünya genelindeki fuar alanlarının yüzde 1,7'sini barındırdığını, fuar alanı büyüklüğü bakımından Avrupa'da 6'ncı, dünyada 10'uncu sırada yer aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dünyada ticaret faaliyetlerinin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği önemli merkezler olan fuar alanları bakımından ülkemiz, yaklaşık 767 bin metrekare kapalı fuar alanı kapasitesiyle dünya genelindeki fuar alanlarının yüzde 1,7'sini barındırmakta ve küresel sıralamada 10'uncu sırada yer almaktadır. Avrupa kıtasındaki fuar alanlarının yüzde 4,54'üne ev sahipliği yapan ülkemiz, kapalı alan kapasitesi açısından kıtanın 6'ncı ülkesi konumundadır. 2023-2024 dönemi YOİKK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu) Eylem Planı'nda yer alan ve Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülen 'Yeni fuar alanlarının geliştirilmesi konusunda kamu-özel iş birliği çerçevesinde alternatif modellerin geliştirilmesi' eylemi kapsamında STK (sivil toplum kuruluşları) temsilcileri ve kamu kurumları ile bir araya gelinmektedir. Oluşturulan teknik komiteler marifetiyle hazırlanmakta olan raporda, dünyada öne çıkan fuar alanlarının yapımında uygulanan alternatif modeller ortaya koyulacaktır. Teknik komite üyelerinin görüşlerinin alınmasını müteakip, rapor taslağının eylül ayında YOİKK Sekretaryası'na sunulması planlanmaktadır. İstanbul Fuar Merkezi'nin genişletilmesi projesi tamamlandığında dünyanın en büyük 14'üncü fuar alanı haline gelmesi mümkün olacaktır" denildi.

'FUARLARA 930 BİN YABANCI KATILDI'

Açıklamada fuarcılık sektörünün, Türkiye ekonomisi içinde büyüme potansiyeli barındıran bir sektör olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre fuarcılık sektörünün içerisinde yer aldığı 2023 yılı diğer hizmetler ihracatımız yüzde 19'luk artışla 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıl ülkemizde düzenlenen fuarlara 9 bin 137 doğrudan yabancı katılımcı (toplam katılımcı sayısının yüzde 14'ü) iştirak etmiştir. Yine geçen yıl ülkemizde düzenlenen fuarlara yaklaşık 930 bin yabancı ziyaretçi katılmıştır. İstanbul toplam doğrudan yabancı katılımcı sayısının yüzde 87'si ile açık ara en çok doğrudan yabancı katılımcı gelen şehrimiz olmuştur. Fuarcılık sektörü, ihracatımıza doğrudan ve dolaylı katkısı; dış pazarlara açılma, uluslararası rekabet gücünü geliştirme ve pazar payını artırma amaçları doğrultusunda gerçekleştirecekleri faaliyetlerle Bakanlığımız desteklerinden faydalanmaktadır. 2022 yılında Bakanlığımızca uygulamaya konulan yeni destek mekanizması ile fuarcılık firmaları ve iş birliği kuruluşlarımız, Bakanlığımızca hizmet sektörlerine sağlanan birçok destekten ilk kez yararlanma imkanına kavuşmuştur. Destekler yoluyla fuar organizatörlerimizin rekabet güçlerini artırmaları ve yurt içinde ve dışında marka fuarlara imza atmaları, bir yandan döviz gelirlerini artırırken diğer yandan da hizmet sektörü temsilcilerimizi fuarlar yoluyla dünyaya tanıtmaları sağlanmaktadır. 2024 yılı ağustos ayı itibarıyla fuarcılık sektörünün global kuruluşu olan Uluslararası Fuarcılık Birliği (UFI) belgeli fuar organizasyonu sayımız 59 adet olup, UFİ üyesi fuar şirketi sayımız ise 27'dir. Bu sayıların önümüzdeki dönemde daha da yükseliş göstermesi beklenmektedir."

Ticaret Bakanlığı'nca 5 Mayıs 2024 tarihinde 'Yurt Dışı Etkinlik Organizatörlerinin Yetkilendirilmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Genelge'nin yürürlüğe koyulduğu aktarılan açıklamanın devamında, "Genelgenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, hizmet ihracatçılarımızın katılımıyla yurt dışında etkinlik düzenleyecek organizatörlerimiz Bakanlığımız UHTGM (Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü) tarafından yetkilendirilmeye başlanmış ve 21 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 7 organizatöre (4 kuruluş + 3 fuar şirketi) geçici belge düzenlenmiştir. Bu sayede; hizmet sektörlerine yönelik ticari nitelikli fuar, kongre, konferans ve benzeri yurt dışı etkinliklerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen organizatörlerin yetkilendirilmesi, görev ve sorumluluklarının tespit edilmesi ile faaliyetlerinin değerlendirilmesi hususları düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi.