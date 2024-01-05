Türkiye Görme Engelliler Derneği Adana\'da Kitap Bağışında Bulundu

Türkiye Görme Engelliler Derneğince Adana'da Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokuluna kitap bağışında bulunuldu.

Derneğin "Masallara dokun" projesi kapsamında Braille alfabesiyle hazırlanan Türk ve dünya klasiklerinden oluşan 134 kitap, okulun kütüphanesinde yerini aldı.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı, okulda düzenlenen törende, kitapların hazırlanmasında bağışçıların desteği ve görme engelli üyelerin emeği olduğunu söyledi.

Projeye 2019'da başladıklarını ve Adana ile bugüne kadar 6 okula kitap bağışında bulunduklarını aktaran Karadayı, "İnşallah en kısa zamanda bütün görme engelliler okullarında bu projeyi gerçekleştirip daha farklı kitaplarla kütüphaneleri zenginleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Karadayı, dernek olarak kurumsal anlamda ilk sesli kütüphaneyi oluşturduklarını ancak bunun dokunarak okumanın yerini tutamayacağını belirtti.

Okul Müdürü Ahmet Taşdemir de Türkiye şartlarında görme engelli bireylerin Braille alfabesiyle hazırlanmış kitaplara ulaşma imkanının biraz kısıtlı olduğuna dikkati çekerek, desteklerinden dolayı derneğe teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar kitapların bağışlandığı kütüphaneyi gezdi, kitapları inceledi.

Törene, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kavak, öğretmen ve öğrenciler ile davetliler katıldı.