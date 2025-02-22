Türkiye Hava Kuvvetleri İngiltere'de

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(ANKARA) - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyet 18-20 Şubat 2025 tarihleri arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Richard Knighton'ın resmi davetine icabetle Birleşik Krallık'a gitti. Kraliyet Hava Kuvvetleri Karargahı ile RAF Coningsby Hava Üssü'nü ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun İngiltere gezisine ilişkin şu paylaşım yapıldı:

"Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyet 18-20 Şubat 2025 tarihleri arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Richard Knighton'ın resmi davetine icabetle Birleşik Krallık'a gitti. Kraliyet Hava Kuvvetleri Karargahı ile RAF Coningsby Hava Üssü'nü ziyaret etti."