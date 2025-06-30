Türkiye-İngiltere Afrika Diyalog Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye-İngiltere Afrika Diyalog Toplantısı

30.06.2025 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye-Birleşik Krallık Afrika konulu toplantı Londra'da, Afrika politikaları ve işbirliği değerlendirildi.

"Türkiye- Birleşik Krallık Afrika konulu Diyalog Toplantısı", İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Türkiye-Birleşik Krallık Afrika konulu Diyalog Toplantısı", Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile İngiltere Dışişleri Bakanlığında Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Collins'in eş başkanlıklarında Londra'da yapıldı.

Afrika Boynuzu ve Sahel bölgeleri başta olmak üzere Afrika'daki gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulan toplantıda, iki ülkenin Afrika politikaları ele alındı.

Toplantıda, Türkiye ile İngiltere'nin kıta ülkelerinde Afrika halklarının faydasına olacak şekilde ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında olası işbirliği imkanları değerlendirildi.

Diyalog toplantısı vesilesiyle, Duran ile İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer arasında ikili görüşme de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşik Krallık, Dış Politika, Diplomasi, İngiltere, Politika, Ekonomi, Türkiye, Londra, Afrika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-İngiltere Afrika Diyalog Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece saat 04.00 Ekmek davasındaki temizlik işçileri dehşeti yaşadı Gece saat 04.00! Ekmek davasındaki temizlik işçileri dehşeti yaşadı
Eski takımından Messi’ye soğuk duş Neye uğradığını şaşırdı Eski takımından Messi'ye soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü Sürücü ağır yaralı Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralı
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti 186 bin TL maaş verecekler TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler
Ece Erken, bir zamanlar ’’Eniştem’’ dediği Sinan Akçıl’la el ele yakalandı Ece Erken, bir zamanlar ''Eniştem'' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı
Ev bile tuttular Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi

22:31
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
21:35
Beyaz Saray, Trump’ın Suriye’ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
20:00
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara’da yapılacak
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak
19:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
09:56
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada İşte konuşulan en düşük aylık
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık
09:54
Gram altındaki sert düşüş sonrası yeni tahmin
Gram altındaki sert düşüş sonrası yeni tahmin
09:43
Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça’da belgelendi
Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça'da belgelendi
09:41
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez
09:41
Trump, İran’a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı
Trump, İran'a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı
09:32
Schengen vizesinde yeni dönem Almanya itiraz hakkını kaldırıyor
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor
09:11
Nihal Candan’ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı
09:08
Seferihisar’da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
08:57
Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı
Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı
08:39
Ev bile tuttular Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi
Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 22:45:26. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-İngiltere Afrika Diyalog Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.