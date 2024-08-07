Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olacak - Son Dakika
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Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olacak

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusuyla ilgili, 'Tarihi utancın sona ermesi ve İsrail hükümetinin işlediği savaş suçları sebebiyle mahkum edilmesi için bütün hukuki yolları sonuna kadar kullanacağız.' ifadelerini kullandı.

07.08.2024 18:04
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusuyla ilgili, "Tarihi utancın sona ermesi ve İsrail hükümetinin işlediği savaş suçları sebebiyle mahkum edilmesi için bütün hukuki yolları sonuna kadar kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Türkiye'nin, UAD'deki, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyasını sunmasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin İsrail'in UAD'de soykırım suçuyla yargılandığı davaya müdahil olmak için başvurduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"İsrail hükümetinin dünyanın gözleri önünde işlediği amansız soykırım sebebiyle yapmış olduğumuz başvuru, her şeyden önce insani vicdanımız gereğidir. Netanyahu hükümetine karşı attığımız bu adım, uluslararası desteğin artması içinde önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tarihi utancın sona ermesi ve İsrail hükümetinin işlediği savaş suçları sebebiyle mahkum edilmesi için bütün hukuki yolları sonuna kadar kullanacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olacak - Son Dakika

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