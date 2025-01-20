Türkiye-İsveç Güvenlik Toplantısı Ankara'da - Son Dakika
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Türkiye-İsveç Güvenlik Toplantısı Ankara'da

Türkiye-İsveç Güvenlik Toplantısı Ankara\'da

Türkiye ve İsveç, terörizmle mücadele ve savunma iş birliğini görüşmek üzere Ankara'da toplanıyor.

20.01.2025 13:14
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(ANKARA) - Türkiye ve İsveç arasındaki Güvenlik Mekanizması toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Güvenlik Mekanizması toplantısında, iki ülke arasındaki terörizm konularındaki iş birliğinin geliştirilmesi, Avrupa'da yükselen aşırı sağ, İslam karşıtlığı ve ırkçılık akımlarıyla etkili şekilde mücadele edilmesi ve savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeni dönemde sonuç odaklı ve uzun vadeli bir iş birliğinin geliştirilmesi konularının görüşülmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye ve İsveç arasındaki Güvenlik Mekanizması toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer katılacak.

Bakan Fidan'ın söz konusu toplantıda, terörizmle mücadelede iş birliği alanında Türkiyenin, İsveç'ten PKK/PYD/ YPG ve FETÖ'ye karşı atılmasını beklediği ilave adımları aktarması, bahse konu terör örgütlerinin finansman ve propaganda faaliyetlerini sonlandırmasının sağlanmasını beklendiğini kaydetmesi, Avrupa'da yükselen aşırı sağ, İslam karşıtlığı ve ırkçılık akımlarına duyulan endişeyi ve bu akımlarla etkili şekilde mücadele edilmesini vurgulaması, savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeni dönemde sonuç odaklı ve uzun vadeli bir iş birliği geliştirmenin hedeflendiği mesajını vermesi bekleniyor.

İki ülke kurumları arasında terörizm konularındaki iş birliğinin geliştirilmesi bakımından önem taşıyan Güvenlik Mekanizması toplantısı,  Ankara'da 18 Eylül 2024 tarihinde yapılması planlanmış ancak İsveç heyetinin uçağının arızalanması sebebiyle ertelenmişti.

Kaynak: ANKA

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