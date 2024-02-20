Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı: Kadınlar Cesaretli ve Güçlü Olmalı

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Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, kadınları 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtarlık için aday olmaya çağırarak, "Cesaretli olsunlar, güçlü olsunlar. Mahalleye çok ciddi bir kalite geliyor." dedi.

Türkiye genelindeki 1134 kadın muhtarın üye olduğu, 2013'te kurulan Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çankaya Kültür Mahallesi Muhtarı Erenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerdeki sorunların çözümü için kadın muhtarların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kadınların, muhtarlık yaptığı mahalleye kalite kazandırdığını aktaran Erenoğlu, kadın muhtarların daha pratik ve çözüm odaklı olduklarını söyledi.

Yerel seçimlerde kadın muhtar sayısının artması için "pozitif ayrımcılık" yapılmasını isteyen Erenoğlu, "Kadın adayın olduğu yerde kadınlara o şansı versinler. Günümüzde kadınların önü siyasette zaten tıkanıyor." dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından kadın muhtar sayısının daha da artacağını tahmin ettiğini söyleyen Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Muhtarlık konusunda kadınlar aday olmalı. Cesaretli olsunlar, güçlü olsunlar. Mahalleye çok ciddi bir kalite geliyor. Bir kere temizlik konusunda daha duyarlılar, çevrede olup bitenlere çok duyarlılar. Çocuklarla kadınların arası iyi, sokak hayvanları ile iyi, doğa ile barışık, kendileriyle, hayatla barışık, dünyayla barışık insanlarız. Dolayısıyla biz aday olalım, bizi de herkes desteklesin."

"Bir kadın ordusu geliyor hazır olun"

Erenoğlu, dernekleri bünyesinde kadınlara eğitim seminerleri düzenleyerek onları seçimlere hazırladıklarını ifade ederek, Türkiye'nin her köşesine ulaştıklarını anlattı.

Deprem bölgesi Hatay'ın köylerinden 10 kadının derneklerini ziyaret ettiğini ve adaylık süreçlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını bildiren Erenoğlu, "Bu bizi ziyadesiyle mutlu ve güçlü hissettiriyor. İyi ki böyle bir örgütlenme yapısına gitmişiz. Bunca yıllık emeğimiz, çabamız var. Bunların boşa gitmediğini de görüyorum. Bir kadın ordusu geliyor, hazır olun." diye konuştu.

"Hanımefendi olarak çıktığınız bu yolda, 'hanımağa' olmaya başlıyorsunuz"

Erenoğlu, mahalleli bazı kişilerin kendisi için "Sanki buralar benden sorulur gibi yürüyor" ifadesini kullandığını aktararak, şunları kaydetti:

"(Muhtarlık) Sonuçta yürümeme yansımış, bakışma yansımış, duruşma yansımış. Hanımefendi olarak çıktığınız bu yolda, 'hanımağa' olmaya başlıyorsunuz. Hayat mücadeleyle kazanılır. Bugün hala buradaysam yaptığım kararlı, inançlı çalışmalar sonucunda buradayım. Hayallerimin peşine düşen bir kadınım. Asla gerçekleşmeyen hayalim kalmaz. Eninde sonunda mutlaka o hedefe ulaşmışımdır."

Erenoğlu, en büyük hayalinin Türkiye genelinde kadın muhtar sayısının artması olduğunu belirterek, "Rekabet ettiğimiz alanlarımız ortak gibi görünse de herkes kendi mahallesinde dayanışma içerisinde. Böyle bir kadın ordusunu da hep hayal etmiştim, bu orduda arkadaşlarımla beraber mücadele ediyoruz." dedi.