Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı: Kadınlar Cesaretli ve Güçlü Olmalı

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, kadınları 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtarlık için aday olmaya çağırarak, "Cesaretli olsunlar, güçlü olsunlar. Mahalleye çok ciddi bir kalite geliyor." dedi.
Türkiye genelindeki 1134 kadın muhtarın üye olduğu, 2013'te kurulan Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çankaya Kültür Mahallesi Muhtarı Erenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerdeki sorunların çözümü için kadın muhtarların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Kadınların, muhtarlık yaptığı mahalleye kalite kazandırdığını aktaran Erenoğlu, kadın muhtarların daha pratik ve çözüm odaklı olduklarını söyledi.
Yerel seçimlerde kadın muhtar sayısının artması için "pozitif ayrımcılık" yapılmasını isteyen Erenoğlu, "Kadın adayın olduğu yerde kadınlara o şansı versinler. Günümüzde kadınların önü siyasette zaten tıkanıyor." dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından kadın muhtar sayısının daha da artacağını tahmin ettiğini söyleyen Erenoğlu, şunları kaydetti:
"Muhtarlık konusunda kadınlar aday olmalı. Cesaretli olsunlar, güçlü olsunlar. Mahalleye çok ciddi bir kalite geliyor. Bir kere temizlik konusunda daha duyarlılar, çevrede olup bitenlere çok duyarlılar. Çocuklarla kadınların arası iyi, sokak hayvanları ile iyi, doğa ile barışık, kendileriyle, hayatla barışık, dünyayla barışık insanlarız. Dolayısıyla biz aday olalım, bizi de herkes desteklesin."
"Bir kadın ordusu geliyor hazır olun"
Erenoğlu, dernekleri bünyesinde kadınlara eğitim seminerleri düzenleyerek onları seçimlere hazırladıklarını ifade ederek, Türkiye'nin her köşesine ulaştıklarını anlattı.
Deprem bölgesi Hatay'ın köylerinden 10 kadının derneklerini ziyaret ettiğini ve adaylık süreçlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını bildiren Erenoğlu, "Bu bizi ziyadesiyle mutlu ve güçlü hissettiriyor. İyi ki böyle bir örgütlenme yapısına gitmişiz. Bunca yıllık emeğimiz, çabamız var. Bunların boşa gitmediğini de görüyorum. Bir kadın ordusu geliyor, hazır olun." diye konuştu.
"Hanımefendi olarak çıktığınız bu yolda, 'hanımağa' olmaya başlıyorsunuz"
Erenoğlu, mahalleli bazı kişilerin kendisi için "Sanki buralar benden sorulur gibi yürüyor" ifadesini kullandığını aktararak, şunları kaydetti:
"(Muhtarlık) Sonuçta yürümeme yansımış, bakışma yansımış, duruşma yansımış. Hanımefendi olarak çıktığınız bu yolda, 'hanımağa' olmaya başlıyorsunuz. Hayat mücadeleyle kazanılır. Bugün hala buradaysam yaptığım kararlı, inançlı çalışmalar sonucunda buradayım. Hayallerimin peşine düşen bir kadınım. Asla gerçekleşmeyen hayalim kalmaz. Eninde sonunda mutlaka o hedefe ulaşmışımdır."
Erenoğlu, en büyük hayalinin Türkiye genelinde kadın muhtar sayısının artması olduğunu belirterek, "Rekabet ettiğimiz alanlarımız ortak gibi görünse de herkes kendi mahallesinde dayanışma içerisinde. Böyle bir kadın ordusunu da hep hayal etmiştim, bu orduda arkadaşlarımla beraber mücadele ediyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı: Kadınlar Cesaretli ve Güçlü Olmalı - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?