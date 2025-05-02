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Türkiye-Libya Enerji İşbirliği

Bakan Bayraktar, Libya Petrol Bakanı ile hidrokarbon ve altyapı yatırımlarını görüşmek üzere buluştu.

02.05.2025 23:33
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(İSTANBUL)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile görüştü. Görüşmede hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesi, altyapı yatırımları ve teknik iş birliği konuları ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile İstanbul'da Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile bir araya geldiğini belirtti. Bakan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile İstanbul'da bir araya geldik. Sayın Bakan ile hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesi, altyapı yatırımları ve teknik iş birliği konularını detaylandırdık. Libya'nın enerji kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi sürecinde her alanda iş birliğine hazır olduğumuzu vurguladık."

Kaynak: ANKA

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