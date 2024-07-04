Türkiye Maarif Vakfı ile Zambiya Arasında Eğitim İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

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Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Zambiya arasında eğitim alanında işbirliğine ve Zambiya'nın başkenti Lusaka'da bulunan bir okulun devrine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe'nin katılımıyla, "Türkiye Maarif Vakfı ile Zambiya Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptı" imza töreni Dışişleri Bakanlığında düzenlendi.

Tören öncesi bir konuşma yapan TMV Başkanı Akgün, mutabakat zaptının imzalanmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, iki gün önce Dışişleri Bakanlığındaki görüşmede bu anlaşmayı imzalamaya ve eğitim alanında işbirliğini geliştirmeye karar verdiklerini ifade etti.

Maarif Vakfının birkaç yıl içinde uluslararası eğitime geçiş sağladığını belirten Akgün, bu başarıdan gurur duyduklarını söyledi.

Akgün, TMV'nin birçok ülkedeki genç nesillere eğitim kurumları aracılığıyla sadece kaliteli eğitim sağlamadığını, bu ülkelerin beşeri sermayesinin kalkınmasına da katkıda bulunduklarını anlatarak, böylece dünyanın birçok bölgesinde Türkiye'ye aşina, Türkçe konuşabilen, Türk kültürü ve geleneğini öğrenen genç nesillerin yetiştiğini belirtti.

Bu genç nesillerin ülkeler arasında temel bir "insan köprüsü" vazifesi göreceğine dikkati çeken Akgün, "Maarif Vakfı, 52 ülkede 465 eğitim kurumuyla 54 bin öğrenciye eğitim sağlıyor. Zambiya 53. ülke olacak." dedi.

Akgün, TMV'nin Afrika'da çok aktif olduğuna işaret ederek, 25 ülkede 20 binin üzerinde öğrenciye eğitim verdiklerini anlattı.

Eğitim kurumlarının halihazırda harika olan Türkiye-Afrika ilişkilerine katkıda bulunduğunu kaydeden Akgün, bu anlaşmayla Zambiya ile eğitim alanındaki ilişkileri daha üst seviyeye çıkaracaklarını vurguladı.

Zambiya ve Türkiye ikili ilişkilerin geliştirilmesinde kararlı

Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Haimbe de Lusaka da daha önce "Horizon School" olarak bilinen kurumla alakalı bu anlaşmanın imza töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu tören, iki ülke tarafından ikili ilişkilerin gelişmesini ve halklarımızın karşılıklı faydasını sağlamak için sarsılmaz bir kararlılığı gösteriyor." dedi.

Haimbe, 6 Kasım 2023'te başkent Lusaka'da düzenlenen 3. Zambiya-Türkiye Siyasi İstişareleri sırasında Maarif Vakfının mutabakat zaptını imzalamaya hazır olduğu bilgisini aldıklarını anlatarak, "İki ülke arasında eğitim alanında işbirliğini geliştirme ihtiyacına dair yapılan olumlu istişarelerin ardından Zambiya hükümeti, Türk hükümetinin (Horizon School) bu okulu devralmaya ne kadar önem verdiğini anladı." ifadelerini kullandı.

Zambiya'nın Eğitim Bakanlığı aracılığıyla okulun faaliyetlerini Ekim 2020'de kontrol etmeye başladığını aktaran Haimbe, şimdi de tüm yönetimi ve faaliyetlerinin Maarif Vakfına devredileceğini söyledi.

Haimbe, Zambiya hükümeti olarak Maarif Vakfının okuldaki eğitime ve genel olarak Zambiya halkına bir standart getireceğine inandıklarına işaret ederek, "Bu, Zambiya halkına ve en sonunda Zambiya'nın tamamına fayda sağlayacak. Bu sürece bağlıyız." dedi.

Türkiye ve Zambiya'nın madencilik, enerji, tarım, ticaret, yatırım, teknoloji ve inovasyon gibi çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirme niyetini paylaştığını aktaran Haimbe, eğitim alanında iki ülkenin üniversiteler, değişim programları ve burslar gibi çeşitli yollarla işbirliği içinde olduğunu dile getirdi.

Haimbe, ilerleyen günlerde Türkiye'de "Müşterek Ekonomi Komisyonu" görüşmeleri yapılması üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, ülkesinin yenilenebilir enerji gibi alanlarda özel sektörün katılımı için yatırım atmosferi oluşturduğunu ve Türkiye'deki iş dünyasının da bundan yararlanabileceğinden emin olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından imza töreni düzenlendi.