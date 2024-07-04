Türkiye Maarif Vakfı ile Zambiya Arasında Eğitim İşbirliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye Maarif Vakfı ile Zambiya Arasında Eğitim İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Zambiya arasında eğitim alanında işbirliğine ve Zambiya'nın başkenti Lusaka'da bulunan bir okulun devrine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

04.07.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Zambiya arasında eğitim alanında işbirliğine ve Zambiya'nın başkenti Lusaka'da bulunan bir okulun devrine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe'nin katılımıyla, "Türkiye Maarif Vakfı ile Zambiya Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptı" imza töreni Dışişleri Bakanlığında düzenlendi.

Tören öncesi bir konuşma yapan TMV Başkanı Akgün, mutabakat zaptının imzalanmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, iki gün önce Dışişleri Bakanlığındaki görüşmede bu anlaşmayı imzalamaya ve eğitim alanında işbirliğini geliştirmeye karar verdiklerini ifade etti.

Maarif Vakfının birkaç yıl içinde uluslararası eğitime geçiş sağladığını belirten Akgün, bu başarıdan gurur duyduklarını söyledi.

Akgün, TMV'nin birçok ülkedeki genç nesillere eğitim kurumları aracılığıyla sadece kaliteli eğitim sağlamadığını, bu ülkelerin beşeri sermayesinin kalkınmasına da katkıda bulunduklarını anlatarak, böylece dünyanın birçok bölgesinde Türkiye'ye aşina, Türkçe konuşabilen, Türk kültürü ve geleneğini öğrenen genç nesillerin yetiştiğini belirtti.

Bu genç nesillerin ülkeler arasında temel bir "insan köprüsü" vazifesi göreceğine dikkati çeken Akgün, "Maarif Vakfı, 52 ülkede 465 eğitim kurumuyla 54 bin öğrenciye eğitim sağlıyor. Zambiya 53. ülke olacak." dedi.

Akgün, TMV'nin Afrika'da çok aktif olduğuna işaret ederek, 25 ülkede 20 binin üzerinde öğrenciye eğitim verdiklerini anlattı.

Eğitim kurumlarının halihazırda harika olan Türkiye-Afrika ilişkilerine katkıda bulunduğunu kaydeden Akgün, bu anlaşmayla Zambiya ile eğitim alanındaki ilişkileri daha üst seviyeye çıkaracaklarını vurguladı.

Zambiya ve Türkiye ikili ilişkilerin geliştirilmesinde kararlı

Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Haimbe de Lusaka da daha önce "Horizon School" olarak bilinen kurumla alakalı bu anlaşmanın imza töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu tören, iki ülke tarafından ikili ilişkilerin gelişmesini ve halklarımızın karşılıklı faydasını sağlamak için sarsılmaz bir kararlılığı gösteriyor." dedi.

Haimbe, 6 Kasım 2023'te başkent Lusaka'da düzenlenen 3. Zambiya-Türkiye Siyasi İstişareleri sırasında Maarif Vakfının mutabakat zaptını imzalamaya hazır olduğu bilgisini aldıklarını anlatarak, "İki ülke arasında eğitim alanında işbirliğini geliştirme ihtiyacına dair yapılan olumlu istişarelerin ardından Zambiya hükümeti, Türk hükümetinin (Horizon School) bu okulu devralmaya ne kadar önem verdiğini anladı." ifadelerini kullandı.

Zambiya'nın Eğitim Bakanlığı aracılığıyla okulun faaliyetlerini Ekim 2020'de kontrol etmeye başladığını aktaran Haimbe, şimdi de tüm yönetimi ve faaliyetlerinin Maarif Vakfına devredileceğini söyledi.

Haimbe, Zambiya hükümeti olarak Maarif Vakfının okuldaki eğitime ve genel olarak Zambiya halkına bir standart getireceğine inandıklarına işaret ederek, "Bu, Zambiya halkına ve en sonunda Zambiya'nın tamamına fayda sağlayacak. Bu sürece bağlıyız." dedi.

Türkiye ve Zambiya'nın madencilik, enerji, tarım, ticaret, yatırım, teknoloji ve inovasyon gibi çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirme niyetini paylaştığını aktaran Haimbe, eğitim alanında iki ülkenin üniversiteler, değişim programları ve burslar gibi çeşitli yollarla işbirliği içinde olduğunu dile getirdi.

Haimbe, ilerleyen günlerde Türkiye'de "Müşterek Ekonomi Komisyonu" görüşmeleri yapılması üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, ülkesinin yenilenebilir enerji gibi alanlarda özel sektörün katılımı için yatırım atmosferi oluşturduğunu ve Türkiye'deki iş dünyasının da bundan yararlanabileceğinden emin olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından imza töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Türkiye Maarif Vakfı, Zambiya, Türkiye, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Maarif Vakfı ile Zambiya Arasında Eğitim İşbirliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
11:33 Hayat Bilgisi’nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 14:40:55. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Maarif Vakfı ile Zambiya Arasında Eğitim İşbirliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement