Türkiye-Mısır Ticaret Rekoru Aşıldı - Son Dakika
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Türkiye-Mısır Ticaret Rekoru Aşıldı

26.05.2025 17:13
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Büyükelçi Şen, 2024'ün Türkiye-Mısır ticaretinin tarihi en iyi yıl olacağını belirtti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin rekor seviyeye ulaştığını, "2024 yılının iki ülke arasındaki ticaret tarihindeki en iyi yıl olduğunu" belirtti.

Büyükelçi Şen, En-Nehar Televizyon kanalında yayınlanan "Yeni Cumhuriyet" adlı programına verdiği özel röportajda, Mısır'daki emlak piyasasındaki gelişmeleri ve mevcut yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin sanayi sektörünün "dünya standartlarında bir kaliteye" ulaştığını aktaran Şen, sanayinin "GSYİH'mızın en önemli sektörü" haline geldiğini, sanayi mallarının Türkiye ihracatının büyük çoğunluğunu oluşturduğunu vurguladı.

Büyükelçi Şen, "2024 yılı iki ülke arasındaki ticaretin tarihindeki en iyi yıl oldu. Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmi rekor seviyeye ulaştı. Bu yıl da aynısının olmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye turizm sektörüne de değinen Büyükelçi, "Türkiye'nin turizm sektörü, hükümet desteği ve etkin tanıtımla desteklenen bir başarı hikayesidir." diye konuştu.

Mısır'ın altyapıda ve yeni kentlerde gerçekleştirdiği gelişmeden övgüyle söz eden Şen, Mısır'ın son 12 yılda altyapının geliştirilmesi ve El-Alameyn ile yeni idari başkent gibi şehirlerin yanı sıra konutlar ve iş merkezlerini kapsayan üstyapının inşası olmak üzere "iki önemli gelişmeye" tanık olduğunu belirtti.

Bunun sonucunda "birçok Mısırlının artık El-Cune, Sohne ve El-Alameyn gibi cazip bölgelerde ikinci ev sahibi olduğuna" inandığını kaydeden Şen, bu eğilimin Ras el-Hikme gibi diğer bölgeleri de kapsayacak şekilde genişlemesinin beklendiğini söyledi.

Büyükelçi, "Altyapının, konutların ve yeni şehirlerin gelişmesi Mısır'ı genel olarak çok çekici kılıyor." ifadesini kullandı.

Türk yatırımcılar başta olmak üzere bu faktörlerin yabancı yatırımcıları bölgeye çekmesine ilişkin soruya Şen, "Altyapı, konut ve yeni şehirlerdeki bu gelişmeler, özellikle yol şebekelerinin tamamlanması, limanların yüksek hızlı demiryollarıyla bağlanması ve mevcut limanların genişletilmesiyle Mısır'ı genel olarak çok cazip hale getiriyor." diye cevap verdi.

Büyükelçi Şen, bazı ekonomik bölgelerin geliştirilmesiyle ilgilenen büyük Türk müteahhitlik firmalarıyla görüşmeler yapıldığını, ayrıca halihazırda büyük bir stratejik projeyi yürüten Türk şirketinin altyapı, konut ve otel alanlarında yeni yatırım fırsatlarını araştırdığını kaydetti.

Mısır ve Türkiye'deki gayrimenkul piyasalarını karşılaştıran Büyükelçi Şen, yabancılar için "daire ve konut satın almanın, Türkiye ve Yunanistan'da olduğu gibi, ülkeye giriş ve vize işlemlerinin kolaylaştırılmasının ve gayrimenkul satın alındığında otomatik oturma izni alma imkanının sağlanmasının" önemine vurgu yaptı.

Mısır pazarını daha cazip hale getirmenin ön koşulunun, "Mısır'da ev satın alacak yabancıların garantili uzun vadeli oturma izni almaları" olduğunu belirten Şen, Türkiye'deki gayrimenkul piyasasına ilişkin olarak, geçen yıl satılan yaklaşık 1,5 milyon konutun 24 bininin yabancılara satıldığını ifade etti.

Şen, alıcılar arasında en popüler şehirlerin İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa, Yalova ve İzmir olduğunu kaydetti.

Şen, Mısır'ın Türklere yönelik vize işlemlerini kolaylaştırma yönünde attığı adımların, Mısır'a gelen Türk turist sayısının artmasına katkı sağladığını söyledi.

Her iki tarafta karşılıklı turizmin geliştirilmesi konusunda "irade ve strateji" olduğunu ifade eden Şen, özellikle Kahire'de kültürel turizmin teşvik edilmesine odaklanıldığını vurguladı.

Mülakatın sonunda Büyükelçi Şen, bazı Mısır yemeklerini çok sevdiğini ve Mısır sanatına, özellikle de Türkiye'de çok tanınan Ümmü Gülsüm'e hayran olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Salih Mutlu Şen, Diplomasi, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Kahire, Finans, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Mısır Ticaret Rekoru Aşıldı - Son Dakika

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