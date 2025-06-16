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Türkiye'nin 16 Üniversitesi Dünya Liginde!

Türkiye\'nin 16 Üniversitesi Dünya Liginde!
16.06.2025 10:55
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ODTÜ URAP raporuna göre, Türkiye'den 16 üniversite dünyada ilk 500'e girdi.

6 Nisan 1920

1- Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı

ODTÜ URAP'ın hazırladığı rapora göre, uluslararası 11 sıralama kuruluşu tarafından hazırlanan "dünyanın en iyi üniversiteleri"nin yer aldığı listelerde Türkiye'den 16 üniversite geçen yıl en az bir sıralamada ilk 500'e girdi

Koç Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ, listelerin 3'ünde ilk 500'de yer alan üniversiteler oldu

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

2- Mandela'nın partisinden seçilen Yahudi Milletvekili'ne göre Orta Doğu'nun bugününden İngiltere sorumlu:

"Başta silah anlaşmaları olmak üzere hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından kurtulmak ve iktidarda kalmak için savaşa ihtiyaç duyan birisinin nükleer güç İsrail'i yönetmesi, dünyayı ve insanlığı tehdit eden bir durum"

"İngiltere, bir kere İran'da demokratik yollarla seçilen bir hükümeti devirdi. Bugün Orta Doğu'daki siyasi istikrarsızlığın sebeplerinden biri de bu. Artık bizim için tarihten ders çıkarma zamanı"

(Behlül Çetinkaya/Londra)

3- Fransız vekil İslamofobinin başörtülü kadınlar üzerindeki etkisini araştıracak bir komisyon istiyor

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Ersilia Soudais:

"İslamofobik saldırıların yüzde 70 ila 80'i başörtüsü takan kadınlarla ilgili"

(Esra Taşkın/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlik devam ediyor

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley: "Piyasa şu anda eylül ve aralık ayları için iki faiz indirimi fiyatlıyor, bu nedenle Fed'in üç ay önce yayınladığı bu yıl 50 baz puan ve 2026'da 50 baz puan indirim tahminlerini değiştirmesi için çok az baskı var gibi görünüyor"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey: "Şimdilik yılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla eylül ayında sadece bir faiz indirimi bekliyoruz"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yöneten Rexhepi'ye 35 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Liridon Rexhepi'nin MOSSAD'ın kasası olarak faaliyet gösterdiği, "casusluk" suçundan haklarında işlem yapılan, MOSSAD'a çalıştığı belirlenen yerli ve yabancı kişilere "istihbari bilgiler elde etmek" için İsrail İstihbaratının gönderdiği paraları transfer ettiği belirtildi

İddianamede, Rexhepi ile bir sanığın "zincirleme şekilde siyasal veya askeri casusluk" suçundan 35'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

(Zeynep Yeşildal-İstanbul)

6- Kırgız hasta Türkiye'de yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu

Karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gören 40 yaşındaki Torobekov Abdesbek, Türkiye'de gerçekleştirilen organ nakliyle sağlığına kavuştu

Türkiye'de nakil olan Abdesbek: "Daha önce Türkiye'ye Kahramanmaraş depreminde yardım için gelmiştim. Hastalığım geliştikten sonra ülkemdeki AFAD Başkanı, Türkiye ile iletişime geçti ve karaciğer nakil sürecim gelişti"

Op. Dr. Gürkan Değirmencioğlu: "Ülkemizdeki cerrahi ekiplerin nakil deneyimi ve kapasitesi oldukça yüksektir. Yurt dışında yaşayan Türk soylu hastalar ise aracı kurumlar ya da Sağlık Bakanlığı üzerinden ülkemize geliyor ve biz de hazırlıklarını yaparak ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Yapay zeka sarı nokta hastalığında teşhisi kolaylaştırıyor

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Özdemir:

"Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun teşhisi, gerekli tedavilerin uygulanması veya hekime söylenmesi açısından da önemli yapay zeka çalışmaları var. Neredeyse hekime gerek olmadan bile yapay zekayla biz teşhisi koyabiliyoruz"

"İğne tedavisi gerçekten yaşa bağlı makula dejenerasyonunda devrimsel süreç başlattı. Günümüzde yeni iğneler çıkıyor. Örneğin ilk başta 1,5 ayda iğne yaparken şimdi yenileri sayesinde 4 aya kadar çıkmayı düşünüyoruz"

(Ümit Türk-İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Küçük radyocular, güncel dünyanın okuldaki sesi oldu

Ankara'da, "Radyo nBi" isimli kapalı devre okul radyosunda haber spikerliği ve sunuculuk yapan Nihat Başakar İlkokulu öğrencileri, hazırladıkları haftalık yayınlarda eğitim, kültür, spor, müzik ve eğlence gibi çeşitli alanlara yönelik programlar sunuyor

(Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı yarın başlayacak

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın karşı karşıya geleceği final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak

Sarı-lacivertli takım 12'nci, siyah-beyazlı ekip ise 3'üncü şampiyonluk için parkeye çıkacak

Fenerbahçe'nin en önemli kozu, kadro rotasyonu, atletizmi ve tecrübesi olacak. Beşiktaş ise kimyası, yerli oyuncularından aldığı katkı ve koç takımı kimliğiyle öne çıkıyor

(Emre Doğan/İstanbul)

10- Dünya şampiyonu muaythaici Fatma Çeken'in hedefi 2032 Brisbane Olimpiyatları:

"2032'de olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alacak bu spor dalında altın madalyayı ülkeme getirmeyi hedefliyorum"

(Bozhan Memiş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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