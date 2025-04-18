Türkiye'de çocuk nüfus oranı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de çocuk nüfus oranı belli oldu

Türkiye\'de çocuk nüfus oranı belli oldu

2024 yılı itibarıyla Türkiye'deki çocuk nüfusu 21 milyon 817 bin 61 olarak kaydedildi. Bu rakam, toplam nüfusun %25,5'ini oluşturuyor. Çocuk nüfus oranının gelecek yıllarda azalması bekleniyor.

18.04.2025 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin geçen yıl sonu itibarıyla 21 milyon 817 bin 61 olarak belirlenen çocuk nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 25,5'ini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2024 sonu itibarıyla Türkiye nüfusu, 85 milyon 664 bin 944 kişiyken bunun 21 milyon 817 bin 61'i çocuk olarak kayıtlara geçti. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkekler, yüzde 48,7'sini kızlar oluşturdu.

ÇOCUK NÜFUS ORANI YILDA YILA DÜŞECEK

Birleşmiş Milletlerin (BM) tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970'te toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990'da yüzde 41,8 ve 2024'te yüzde 25,5 oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranının 2030'da yüzde 22,1, 2040'ta yüzde 17,9, 2060'ta yüzde 16,9, 2080'de yüzde 15,2 ve 2100'de yüzde 14,5 olacağı öngörüldü.

AB'DE EN ÇOK ÇOCUK İRLANDA'DA

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke incelendiğinde 2024'te çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 17,8 oldu. AB üyeleri arasında en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkeler sırasıyla yüzde 23 ile İrlanda, yüzde 20,8 ile Fransa ve yüzde 20,6 ile İsveç olarak kaydedildi. Çocuk nüfus oranı en düşük ülkeler ise sırasıyla yüzde 14,7 ile Malta, yüzde 15,1 ile İtalya ve yüzde 15,7 ile Portekiz oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 25,5 ile AB üyesi ülkelerden daha yüksek olduğu görüldü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de çocuk nüfus oranı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Trabzon:
    ÖĞRETMENLİK BÖLÜMLERİNİ AZALTIN ÜNİVERSTELERDE GENÇLER KANMASIN 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Analistlerden Bitcoin öngörüsü: “Altını takip edecek“ Analistlerden Bitcoin öngörüsü: "Altını takip edecek"
CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
Antalya’da genç kadın evinde ölü bulundu Antalya'da genç kadın evinde ölü bulundu
İtalyan efsane Buffon’un oğlunun milli takım tercihi şaşırttı İtalyan efsane Buffon'un oğlunun milli takım tercihi şaşırttı
Ahmet Türk: Sırrı Bey sağlığına kavuşsun, barış görüşmelerini devam ettirsin Ahmet Türk: Sırrı Bey sağlığına kavuşsun, barış görüşmelerini devam ettirsin
Trump ile Fed arasındaki ’faiz’ gerilimi tırmanıyor Trump ile Fed arasındaki 'faiz' gerilimi tırmanıyor
ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün tutukluluğuna devam kararı ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
MHP’den İmamoğlu’na Mahkeme Süreci İçin İvedilik Çağrısı MHP'den İmamoğlu'na Mahkeme Süreci İçin İvedilik Çağrısı
Serdal Adalı, Hasan Arat’ın yumruklandığı olayı fitili ateşleyen hareketi açıkladı Serdal Adalı, Hasan Arat'ın yumruklandığı olayı fitili ateşleyen hareketi açıkladı

13:01 Skandal ödev Atatürk’ü diktatörler listesine eklediler Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler
11:11 Merkez’in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek’in sessizliği dikkat çekiyor Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor
10:58 Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı
10:54 Dağdaki çoban 223 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi çıktı Dağdaki çoban 223 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi çıktı
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
19:40 Tokat’ta Orman İşletme Müdürlüğü’nde yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı Tokat'ta Orman İşletme Müdürlüğü'nde yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı
19:31 Barcelona’nın yıldızının Süper Lig devine transferi tek bir maç yüzünden yatmış Barcelona'nın yıldızının Süper Lig devine transferi tek bir maç yüzünden yatmış
19:06 Fenerbahçe, Zenit ile olan iş birliği anlaşmasını 3 yıl uzattı Fenerbahçe, Zenit ile olan iş birliği anlaşmasını 3 yıl uzattı
18:47 Serdal Adalı, Sezon biter bitmez gidecek futbolcuyu canlı yayında söyledi Serdal Adalı, Sezon biter bitmez gidecek futbolcuyu canlı yayında söyledi
18:38 Yol kavgasında kendi sopasıyla dayak yedi Yol kavgasında kendi sopasıyla dayak yedi
18:37 DEM Partili Çandar, Önder için hastanede: Bu kadar insanın gelmesi iki şeyi gösteriyor DEM Partili Çandar, Önder için hastanede: Bu kadar insanın gelmesi iki şeyi gösteriyor
18:31 Ali Yerlikaya: Narkokapan-Ankara operasyonumuzda yakalanan şüpheli sayısı 602’ye yükseldi Ali Yerlikaya: Narkokapan-Ankara operasyonumuzda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 14:16:57. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de çocuk nüfus oranı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement