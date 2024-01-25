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Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, deprem, Gazze, çevre-yaşam, haber ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi ve beğendiği kareleri oyladı. Büyükelçi Sağman, depremzede bebeklerin fotoğrafına oy verirken umudu gördüğünü belirtti. Ayrıca, Gazze'deki bombardımandan yaralı kurtulan bir kadının yaşamını yitiren yakınlarının başından ayrılmak istemeyişi ve vatan uğruna canlarını veren askerlerin fotoğrafı da etkileyici bulduğunu ifade etti. Büyükelçi Sağman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerine teşekkür etti.

Türkiye\'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
25.01.2024 - 18:15,
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Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Sağman, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Haber", "Spor, "Çevre-Yaşam", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisindeki kareleri incelerken gözyaşlarına hakim olamayan Sağman, Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" fotoğrafına oy verdi.

Sağman, "Neredeyse bir yıl oldu. Her kare hem çok anlamlı hem hüzün dolu. Depremzede bebek fotoğraflarında her şeye rağmen umudu görüyorum." dedi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "Kayıp" isimli karesini oylayan Sağman, "Bakması bile bu kadar zorken bu insanların yaşadıklarını düşünemiyorum. Her fotoğraf çok etkileyici ama bombardımandan yaralı kurtulan bir kadının yaşamını yitiren yakınlarının başından ayrılmak istemeyişi beni çok sarstı." ifadesini kullandı.

Sağman, "Çevre-Yaşam" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi"de operasyon" isimli karesini oylayan Sağman, "Bu fotoğraflar arasında seçim yapmak çok zor ama vatanımız uğruna, bizim için canlarını veren askerlerimizin bu karesinden çok etkilendim." diye konuştu.

Büyükelçi Sağman, "Spor" kategorisinde de oyunu Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" fotoğrafına kullandı.

Sağman, oylama sonrasında yaptığı açıklamada, "AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına her yıl katılıyorum. Her seferinde çok etkilendiğim, tekrar tekrar baktığım kareler oluyor. Fotoğraf o kadar derin bir enstrüman ki bir soykırımı, savaşı, felaketi, umudu ve sevinci tek bir sözcük kullanmadan anlatabiliyorsunuz. Deprem felaketinde ve Gazze'de çekilmiş karelere bakarken bile çok sarsıldım, bir de orada bu acıları yaşayan insanları düşünemiyorum. Bu vesileyle emeği geçen tüm AA muhabiri ve foto muhabirlerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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