Türkiye'nin Doğurganlık Hızı Kritik Düşüşte - Son Dakika
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Türkiye'nin Doğurganlık Hızı Kritik Düşüşte

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Ayşe Keşir, Türkiye'nin doğurganlık hızının 1,51'e düştüğünü, ekonomik krizlerin etkilediğini vurguladı.

29.04.2025 17:11
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(TBMM) - AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; Türkiye'nin düşen doğurganlık hızına ilişkin " İngiltere'nin üç çocuktan bir çocuğa düşmesi 112 yılı almış ama Türkiye'nin üç çocuktan 1,5 çocuğa düşüşü ne yazık ki 32 yılda gerçekleşti" dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise "İktidar bu ülkede nüfus politikalarını desteklemek istiyorsa öncelikle yoksulluğu ve ekonomik krizi ortadan kaldırması gerekiyor" diye konuştu.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak 'Türkiye'nin doğurganlık hızı'na ilişkin konuştu. Keşir, şunları söyledi:

"Konuyu çalışanlar bilir doğurganlık hızında iki kritik eşik var. Birincisi; doğurganlık hızı 2,1 eşiğine düştüğü zaman nüfus durağanlaşıyor hatta yaşlanıyor demek. Bir başka kritik eşik de 1,9. Eğer doğurganlık hızı 1,9'a düştüyse artık geri döndürülemez bir eşikteyiz demektir. Bu rakamları neden veriyorum çünkü Türkiye'nin doğurganlık hızı 2023 itibarıyla 1,51 oldu. Bununla beraber bir rakam daha vereceğim. İngiltere'nin bazıları için çok önemli olduğunu biliyorum o yüzden İngiltere'den örnek vereceğim. İngiltere'nin üç çocuktan bir çocuğa düşmesi 112 yılı almış ama Türkiye'nin üç çocuktan 1,5 çocuğa düşüşü ne yazık ki 32 yılda gerçekleşti. Bu da son derece önemli bir veri."

"İmkanları olsa kadınların yüzde 60'ı daha fazla çocuk doğurmak istiyor"

Türkiye'de kadınların istedikleri çocuk sayısından daha düşük doğum sayısına sahip olduğunu belirten Keşir, "Bir başka konu da 40 yaş üstü kadınlara soruluyor; kaç çocuk sahibisiniz, imkanınız olsa kaç çocuk sahibi olmak isterdiniz diye. Kadınların yüzde 60'ı istedikleri çocuktan daha az çocuğa sahip olduklarını söylüyorlar. Yani imkanları olsa kadınların yüzde 60'ı sahip oldukları çocuktan daha fazla çocuk doğurmak istiyor. Bu da bizim politikalarımızın temelini oluşturuyor" dedi.

"Kadınlar niye hiçbir geleceği olmayan çocukları doğursunlar?"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise "Bu ülkede doğurganlık hızının düştüğü tespiti doğru ama bunun sosyal ve ekonomik nedenleri var. Kadınlar doğurmak istemiyor çünkü çocuklarına mama alamıyorlar, bez alamıyorlar. Yoksulluk, işsizlik almış başını gidiyor. İktidar bu ülkede nüfus politikalarını desteklemek istiyorsa öncelikle yoksulluğu ve ekonomik krizi ortadan kaldırması gerekiyor. Sadece 12 yılda 800 çocuk bu ülkede iş cinayetinde yaşamını yitirmiş. MESEM'ler çocuklar ölüyor biz burada niye kadınlar doğurmuyor diye tartışıyoruz? Kadınlar niye hiçbir geleceği olmayan çocukları doğursunlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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