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Türkiye'nin en genç belediye başkanından şehit ailesine anlamlı ziyaret

ELAZIĞ - Elazığ Belediye Başkanı ve 2024 seçimlerinde AK Parti'nin Belediye Başkan adayı olan Şahin Şerifoğulları, şehit binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet ile annesi Şehriban Kılıç'ı evinde ziyaret etti. Taziye dileklerini ileten Başkan Şerifoğulları, aynı zamanda şehidin doğum gününü unutmayarak aileye Türk Bayrağı hediye etmesi yüreklere dokundu.

Geçtiğimizi yerel seçimlerde Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı olarak Elazığ Belediyesi Başkanı seçilen ve 2024 seçimlerinde de AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayı kararı alınan Şahin Şerifoğulları, şehit binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet ile annesi Şehriban Kılıç'ı ziyaret etti. Aile ile birlikte bir süre sohbet eden başkan Şerifoğulları, şehidin doğum gününü de unutmadı. Başkan Şerifoğulları'nın Türk Bayrağını hediye ettiği şehidin anne ve babası teşekkürlerini iletti. Şehidin annesi Şehriban Kılıç, Şerifoğulları'nı çok sevdiğini ve oğlunun doğum gününü unutmadığı için ayrı bir mutlu olduklarını dile getirdi.

Başkan Şerifoğullarına, partisinin milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ile Ejder Açıkkapı da eşlik etti.